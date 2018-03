Assemblée générale ordinaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger : Moussa Sidi Mohamed reconduit président

L’Assemblée générale ordinaire de la Chambre de Commerce et d industrie du Niger s’est tenue le 15 mars dernier à Maradi sous le haut patronage du Ministre du Commerce.

L’ordre du jour de ces importantes assises comportait l’examen du rapport moral du président, le rapport financier du trésorier général, le rapport du commissaire aux comptes et le renouvellement du bureau consulaire national.

Des résultats appréciables ont été obtenus à la satisfaction de tous par le bureau consulaire national. C’est justement pour cette raison que le président sortant M. Moussa Sidi Mohamed a été pour un nouveau mandat de 4 ans, avec comme 1er vice président Abdoulaye Jada, 2ème vice président Mounkaila Ousseini et Trésorier général Maman Sani Djitaou dit Bollo.

Aux termes des assises de cette Assemblée générale, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger, M. Moussa Sidi Mohamed n’a pas caché toute sa satisfaction pour sa réélection avec la confiance que vous venez de me renouveler a t-il dit, j’inscrirai la poursuite de ma mission sous le signe de la continuité en vue de parachever les différents chantiers démarrés mais aussi l’innovation pour un secteur prive dynamique et prospère.

Ce mandat sera placé aussi sous le signe d’un travail accompli avec professionnalisme dans la plus grande loyauté.

Il a pris l’engagement solennel de s’investir pleinement, avec l’aide de tous pour relever les défis. M. Moussa Sidi Mohamed a enfin réitéré ses remerciements aux membres du gouvernement, aux autorités administratives et coutumières de la région à tous les membres de la circonscription consulaire régionale, à tous les membres consulaires pour la réussite de l’Assemblée générale.

En clôturant les assises, le Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé a au nom du gouvernement adressé ses vives félicitations aux membres du bureau reconduits. A l’endroit du président Moussa Sidi, le ministre du Commerce a dit qu’il ne doute point de sa capacité à persévérer dans tout ce qu’il a entrepris car il recèle d’importantes valeurs de sagesse et d’expériences dans la conduite des structures associatives et corporatives, mais aussi surtout du monde des affaires.

Je sais pouvoir compter sur lui a ajouté le ministre du Commerce, avec l’aide de tous pour consolider les acquis et persévérer dans le chemin de la réussite tracée pour une véritable promotion du secteur privé au Niger.

Il a donné l’assurance que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour l’appuyer dans l’accomplissement de sa noble mission.

Plusieurs résolutions et recommandations ont sanctionné la fin des travaux de cette Assemblée générale ordinaire de la chambre de commerce.