Assemblée Générale Ordinaire Des Anciens Footballeurs Internationaux Du Niger : M. Amadou Djadjé Touré Élu Président De L’association

L’Association des Anciens Footballeurs Internationaux du Niger (AAFIN) a tenu le dimanche 15 aout dernier son assemblée générale ordinaire. Au cours de cette assemblée générale, un nouveau président a été désigné par ses pairs aprés que le président de l’Association a présenté sa démission suite à son élection entant que membre du Comité Exécutif de la FENIFOOT lors de l’Assemblée générale élective du 10 Juillet dernier tenue à Zinder.

L’Assemblée générale de l’AAFIN qui s’est déroulée dans la joie et la convivialité a permis à l’assistance de placer sa confiance en la personne de M. Amadou Djadjé Touré.

Intervenant lors de la rencontre, le président de la FENIFOOT, le Colonel-major Djibrilla Hima Hamidou a officiellement annoncé la désignation de l’ancien président de la FENIFOOT de 1975 à 1981, M. Boukari Kané en qualité de président d’honneur. C’est en reconnaissance aux éminents services rendus au football nigérien que la FENIFOOT a décidé de l’honorer. C’était en présence des amateurs du ballon rond qui se sont mobilisés pour donner un cachet particulier à la cérémonie. Le président de la FENIFOOT s’est félicité de la tenue de cette assemblée générale permettant de rassembler les anciennes célébrités du football du Niger.

Le Colonel-major Djibrilla Hima Hamidou a souligné que la FENIFOOT compte sur le soutien des uns et des autres en vue de propulser le football nigérien à travers entre autres le placement des jeunes nigériens dans les centres de formation à l’étranger, ainsi que la recherche et le placement des enfants de la diaspora aux seins des équipes nationales. Le président de la FENIFOOT a précisé qu’il y a des anciens joueurs qui ont d’ores et déjà mis leurs enfants à la disposition de la FENIFOOT. C’est le cas de l’enfant de Zakari André et bientôt le fils de Moussa Yahaya va rejoindre l’effectif national a-t-il noté. Il a par ailleurs, fait un bref historique des conditions dans lesquelles les championnats étaient organisés contrairement à ce qui se passe aujourd’hui.

Le Colonel-major Djibrilla Hima Hamidou est revenu sur les conditions d’organisation des trois principaux championnats par la fédération nécessitant des ressources nécessaires. A cet effet, il a rappelé que les championnats sont pris en charge par la FENIFOOT grâce au fonds alloués par la FIFA. La FENIFOOT accorde entre autres une prime alimentaire à chaque joueur, tandis que les clubs de la Super Ligue au nombre de 14 obtiennent chacun une subvention de 5 millions FCFA pour débuter la saison ainsi que des appuis en matériels. Les clubs de ligue nationale au nombre de 20 reçoivent une subvention de 2 millions FCFA chacun. Et enfin, les 67 clubs de la ligue régionale bénéficient d’une subvention annuelle de 500.000 FCFA.

Depuis quelques années la FENIFOOT use de ses moyens pour que les installations sportives du pays soient animées à la satisfaction des amateurs du football et assurer la tenue de ses championnats nationaux. Notons que la FENIFOOT œuvre au développement du football sans sponsor, ni subvention de l’Etat. Le Colonel-major Djibrilla Hima Hamidou a également parlé des résultats enregistrés par le Niger sur l’échiquier international en participant deux fois à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et trois fois au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN). Il a demandé aux anciens internationaux de la diaspora de continuer à soutenir la FENIFOOT de par leurs expériences en football et les appuis en matériels qu’ils ont l’habitude de mettre à la disposition de la structure.

Auparavant, le président démissionnaire de l’AAFIN M. Soumaila Tiémogo a, après avoir rappelé l’objectif de la rencontre, indiqué que l’association a élaboré un répertoire des anciens footballeurs internationaux du Niger.

Par Laouali Souleymane (ONEP)