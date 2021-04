Assemblée Nationale : Adoption De La Loi Portant Prorogation De L’état D’urgence Dans Les Régions De Diffa, De Tahoua Et De Tillabéri

Les travaux de la 1ère session ordinaire de l’Assemblée Nationale au titre de l’année 2021, dite session des lois, se poursuivent activement à l’hémicycle, Place de la Concertation. Au cours de la plénière d’hier, présidée par SE Seini Oumarou, les parlementaires ont procédé à l’adoption de la loi portant prorogation de l’état d’urgence dans les régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéri. La plénière s’est déroulée en présence du commissaire du gouvernement, M. Zada Mahamadou, ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les Institutions.

A l’issue de cette plénière, les parlementaires nigériens ont adopté trois projets de loi portant prorogation de l’état d’urgence pour trois (3) mois dans les régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéri qui connaissent une situation d’insécurité liée aux récurrentes attaques de Boko Haram et autres groupes terroristes.

Le premier projet de loi adopté par les députés avec 117 voix pour, treize (13) contre et zéro (0) abstention, porte sur la ratification de l’ordonnance n°2021-02 du 05 janvier 2021, portant prorogation de l’état d’urgence dans la région de Diffa et dans certains départements des régions de Tahoua (Tillia et de Tassara) et de Tillabéri (département de Ouallam, d’Ayérou, de Bankilaré, d’Abala, de Banibangou , de Say, de Torodi, de Tillabéri, de Téra et de Gothèye). Cette mesure exceptionnelle vise à permettre aux Forces de Défense et de Sécurité déployées dans ces zones de disposer des moyens nécessaires pour faire face à la situation d’insécurité en l’occurrence des attaques perpétrées par des groupes terroristes qui mettent en péril l’ordre public et la sécurité des paisibles populations.

Quant au deuxième projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2021-04 du 29 janvier 2021, portant la prorogation de l’état d’urgence dans le département de Fillingué (région de Tillabéri), il a été approuvé par les députés avec 126 voix pour, vingt-six (26) contre et zéro (0) abstention. L’état d’urgence a été prorogé de trois mois dans ce département.

Le troisième projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2021-05 du 22 février 2021, porte sur la prorogation de l’état d’urgence dans les départements de Balleyara et de Kollo (Région de Tillabéri). Il a été voté par les parlementaires avec 93 voix pour, vingt-six (26) contre et zéro (0) abstention.

Il importe de rappeler que conformément à l’alinéa 3 de l’article 106 de la constitution, l’ordonnance prorogeant l’état d’urgence est prise en Conseil des ministres après avis de la Cour Constitutionnelle. Elle entre en vigueur dès sa publication mais devient caduque si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation.

Ces trois projets de loi de ratification ont fait l’objet de débats houleux au sein de l’hémicycle. A à la fin du vote, le ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les Institutions, M. Zada Mahamadou a exprimé sa gratitude aux députés pour l’adoption de ces textes nécessaires au maintien de la sécurité dans les zones concernées.

Les travaux en séance plénière reprendront ce mardi 20 avril 2021 à l’hémicycle de l’Assemblée Nationale avec l’ordre du jour, examen et vote de deux projets de loi portant des ratifications.

Par Seini Seydou Zakaria (ONEP)