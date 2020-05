Assemblée Nationale : Adoption De La Loi Portant Prorogation De L’état D’urgence Dans Les Régions De Diffa, De Tahoua Et De Tillabéri

Les travaux de la 1ère session ordinaire au titre de l’année 2020, dite session des lois se poursuivent activement à l’hémicycle, place de la concertation. Au cours de la plénière du vendredi 8 mai dernier présidée SE. Ousseini Tinni, président de l’Assemblée nationale, les parlementaires ont procédé à huis-clos à l’adoption de la loi portant prorogation de l’état d’urgence dans les régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéri.

La plénière s’est déroulée en présence du commissaire du gouvernement, M. Alkache Alhada, ministre délégué Chargé de la Sécurité Publique et de M. Issouf Barkaï, ministre Chargé des Relations avec les Institutions.

Pour rappel, les régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéri connaissent une situation d’insécurité liée aux récurrentes attaques de Boko Haram et autres groupes terroristes. Ainsi, les parlementaires nigériens ont adopté quatre projets de loi portant prorogation de l’état d’urgence dans les régions de Diffa, de Tahoua et de Tillabéri.

Le premier projet de loi adopté par les députés porte sur la ratification de l’ordonnance n°2020-03 du 07 février 2020, portant prorogation de l’état d’urgence dans le département de Fillingué (Région de Tillabéry). Quant au deuxième projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2020-04 du 13mars 2020, porte sur la prorogation dans la région de Diffa.

Ensuite les députés ont examiné et adopté le projet de loi portant ratification de l’ordonnace n° 2020-05 du 13 mars 2020, portant prorogation de l’Etat d’urgence dans les régions de Tillabéri (département de Ouallam, d’Ayarou, de Bankilaré, d’Abala , de Banibangou , de Say, de Torodi et de Téra ) ; de Tahoua (Départements de Tillia et de Tassara), et dans les départements de Tillabéry et de Gothèye (Région de Tillabéry). Les travaux en séance plénière reprennent ce lundi 11 mai 2020 avec l’ordre du jour examen et vote de deux projets de lois.

Par Seini Seydou Zakaria (ONEP)