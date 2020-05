Assemblée Nationale : adoption du projet de loi portant prorogation de l’Etat d’urgence dans le département de Filingué (Région de Tillabéri)…

Share on Twitter

Le président de l’Assemblée nationale, SE. Ousseini Tinni a présidé hier matin les travaux de la séance plénière de la première session ordinaire au titre de l’année 2020, dite session des lois de l’Assemblée nationale. Au cours de cette plénière, les parlementaires ont examiné et adopté le projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence dans le département de Filingué (Région de Tillabéri). C’était en présence du commissaire du gouvernement, M. Issouf Barkaï, ministre chargé des relations avec les Institutions.

Les parlementaires ont adopté à l’unanimité le projet de loi portant prorogation de l’état d’urgence dans le département de Filingué (Région de Tillabéry) pour une durée de trois mois. L’état d’urgence ainsi proclamé depuis janvier 2020 dans le département de Filingué à cause de la montée des violences terroristes est prorogé pour une durée de trois (3) mois, allant du 11 mai au 08 Août 2020 inclus.

Il faut rappeler qu’auparavant, les parlementaires ont procédé à l’examen et à l’adoption des projets d’ordre du jour et le calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l’année 2020. Cette modification a permis aux parlementaires de prendre en compte dans l’ordre du jour et le calendrier des travaux de la première session au titre de l’année 2020, le projet de loi portant première rectification de la loi du 31 décembre 2019 portant loi des finances pour l’année budgétaire 2020 pour tenir en compte des conséquences de la pandémie du coronavirus (Covid 19).

Par Seini Seydou Zakaria(ONEP)