Assemblée Nationale : Election des membres de la Haute Cour de Justice

Les parlementaires nigériens, en travaux de séance plénière de la première session ordinaire au titre de l’année 2021 dite session des lois de l’Assemblée nationale, ont procédé hier à l’élection des députés-juges devant siéger à la Haute Cour de Justice (HCJ). Le vote s’est déroulé à bulletin secret.Les travaux de la séance plénière ont été présidés par SE. Seini Oumarou, président de l’Assemblée nationale.

A l’issue du scrutin, quatre parlementaires sont élus députés-juges. Il s’agit de Mme Ali Elhadj Ibrahim et M. Souley Oumarou du groupe parlement du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme PNDS-Tarayya, du député Salé Jibrillou du groupe parlementaire du Rassemblement des Démocrates et de M. Omar Hamidou Tchiana de l’Union Pour la République. La Haute Cour de Justice est composée de trois magistrats (dont un désigné par la Cour de cassation, un par la Cour des comptes et un par le Conseil d’Etat) auxquels se joindront quatre députés élus pour constituer la Haute institution judicaire du Niger. Conformément à la Constitution de la 7ème République du Niger du 25 novembre 2010, la Haute Cour Justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement en raison de faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Le président ou la présidente de la Haute Cour est élu (e) parmi les quatre députés et les membres sont inamovibles pour la durée de la législature qui est de cinq ans.

A la fin de la séance, le président de l’Assemblée nationale a félicité les juges parlementaires pour leur élection ; il les a invités à tout mettre en œuvre pour être fonctionnels dans les plus brefs délais. Mme Ali Elhadj Ibrahim, l’une des juges parlementaires nouvellement élus, a traduit sa reconnaissance à l’ensemble des députés pour l’honneur fait à sa personne et à son parti politique le PNDS-Tarayya en l’élisant à ce poste. Elle a donné des explications sur le rôle et la mission des députés-juges.

Quant au député Salé Jibrillou du groupe parlementaire du Rassemblement des Démocrates, il a félicité ses camarades du groupe et de la majorité qui a accordé des records systématiques des voix aux élections. Il a dit mesurer la lourdeur de la tâche qui est désormais la sienne tout en promettant de l’accomplir avec responsabilité et dévouement pour accomplir efficacement leur mission.

Par Seini Seydou Zakaria(onep)