Assemblée Nationale : les parlementaires adoptent la loi autorisant la construction du Pipeline d’exportation du pétrole brut vers le Bénin

Les travaux en séance plénière de la 1ère session ordinaire au titre de l’année 2020, dite session des lois de l’Assemblée nationale, se poursuivent activement à l’hémicycle, place de la concertation. Au cours de la plénière du vendredi 12 juin dernier, présidée par SE Ousseini Tinni, président de l’Institution, les parlementaires ont procédé à l’adoption du projet de loi relatif à la construction et à l’exploitation sur le territoire de la République du Niger du système de transport des hydrocarbures par canalisations Niger-Bénin. La plénière s’est déroulée en présence du commissaire du gouvernement, M. Foumakoye Gado, ministre d’Etat, ministre du Pétrole et de M. Issouf Barkaï, ministre Chargé des Relations avec les Institutions.

Au cours de cette séance, les parlementaires nigériens ont adopté, après un long débat, la loi relative à la construction et à l’exploitation sur le territoire de la république du Niger du système de transport des hydrocarbures par canalisations Niger-Benin avec 108 voix pour, 24 voix contre et zéro (0) abstention. Après le vote, le ministre d’Etat, ministre du Pétrole, M. Foumakoye Gado, a déclaré que l’adoption de ce projet de loi est un événement important pour le Niger en ce sens qu’il consacre l’entrée en vigueur de la convention de transport signée le 15 septembre 2019.

Selon le ministre du Pétrole, les investisseurs avaient besoin d’être rassurés sur les investissements qu’ils vont effectuer. M. Foumakoye a rappelé qu’il s’agit des fonds privés estimé à 2,2 millions de dollars presque 1300 milliards de FCFA qui seront investis pour la construction de cet équipement. «Elle permettra au pays d’augmenter ses revenus à travers une importante hausse de la production pétrolière. Nous allons passer de 20.000 à 110.000 barils jour dont les 20.000 pour le raffinage et 90.000 pour l’exportation. Ceci nous amène à multiplier par cinq (5) notre production actuelle», a-t-il affirmé.

L’autre aspect de l’adoption de la loi, a-t-il ajouté, est la création d’emplois. Ainsi, en phase d’exploitation, il y aura plus de 3000 emplois et plusieurs centaines d’emplois lorsque commencera l’exportation. Le ministre d’Etat en charge du pétrole a précisé qu’après la construction de cet ouvrage, le Niger va attirer d’autres sociétés qui vont venir faire de la recherche pétrolière. «Ce qui permettra de faire en sorte que l’exploitation et l’exportation soient la plus durable possible. Jusque-là les sociétés sont timides et hésitantes à cause de l’exportation. Mais avec la construction de ce pipeline, les sociétés feront la ruée vers le Niger», a-t-il conclu.

Pour rappel, les travaux de construction de ce pipeline ont été lancés le 16 septembre 2019 à Koulélé (région de Diffa) par le Président de la République, Chef de l’Etat, SE. Issoufou Mahamadou. Ce pipeline aura un linéaire total de 1982 km dont 1298 km en territoire nigérien et 684 km au Bénin.

Enfin il faut noter qu’au cours de cette séance, le président de l’Assemblée nationale, SE Ousseini Tinni a procédé à la présentation devant la plénière du député Oumarou Moussa qui remplace M. Issoufou Amadou Maïfada décédé le 18 Mai dernier des suites d’une Maladie.

Par Seini Seydou Zakaria (ONEP)