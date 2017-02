Assemblée Nationale : Prestation de serment de SE M. Brigi Rafini, Premier ministre, Chef du gouvernement

L’Assemblée nationale, a reçu, au cours de sa plénière d’hier, le serment du Premier ministre, Chef du Gouvernement, SE M. Brigi Rafini, reconduit dans ses fonctions, samedi dernier, par le Président de la République.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Constitution, M. Brigi Rafini a prêté serment devant les députés, la main droite sur le Livre-Saint de sa confession en l’occurrence le Saint Coran, en récitant la formule consacrée :

«Devant Dieu et devant les représentants du Peuple nigérien souverain, Nous Brigi Rafini, Premier ministre, Chef du Gouvernement, jurons solennellement sur le Livre-Saint :

de respecter la Constitution que le Peuple s’est librement donnée ; de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ; de respecter et défendre la forme républicaine de l’Etat ; de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ; de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ; d’assurer la neutralité de l’administration et le respect des textes qui consacrent sa dépolitisation ; de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ; de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du Peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide ».

Après quoi, l’Assemblée nationale a donné acte au Premier ministre de son serment et l’a renvoyé à l’exercice de ses fonctions.