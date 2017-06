Assemblée nationale : Quatre projets de loi de ratification adoptés par les députés dont trois portant sur le financement de l’électrification

Les travaux de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale au titre de l’année 2017 se poursuivent à l’hémicycle Place de la Concertation. C’est ainsi qu’au cours de la séance plénière d’hier, présidée par l’honorable Iro Sani, 1er Vice-président de l’Assemblée nationale, les députés ont procédé à l’examen et au vote de quatre projets de loi de ratification dont trois relatifs au financement de projets d’électrification (PEPERN) tandis que le quatrième porte sur le financement de la réalisation de la Dorsale Transsaharienne à fibre optique (DTS).

Le premier texte examiné au cours de cette plénière est le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de prêt n°2100150036843 d’un montant maximum de quinze millions soixante-dix mille Unités de Compte (15.070.000UC) signé le 10 mars 2017 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République du Niger et le Fonds africain de développement (FAD) pour le financement du Projet d’électrification rurale, périurbaine et urbaine (PEPERN).

Ce texte a recueilli 117 votes favorables, 0 contre et 0 abstention. Les députés ont ensuite procédé à l’examen et au vote du projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de prêt n°2200160002039 d’un montant maximum de sept millions quatre cent mille Unités de compte (7.400.000 UC), signé le 10 mars 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire entre la République du Niger et la Banque africaine de développement (BAD) pour le financement du PEPERN. Ce projet de loi est passé avec 124 voix pour, 0 contre et 0 abstention.

Le troisième texte examiné par les députés est le projet de loi de ratification du Protocole d’accord n°2100155034017 d’un montant maximum de vingt-neuf millions deux cent cinquante mille

Unités de compte (29.250.000 UC) signé le 10 mars 2017 à Abidjan entre le Niger et le FAD pour le financement du PEPERN.

Ce texte a recueilli 114 votes favorables, 0 contre et 0 abstention. Enfin, la plénière du lundi a examiné le projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de prêt n°2100150037243 d’un montant maximum de dix-neuf millions trois cent soixante-quinze mille Unités de compte (19.375.000 UC) signé le 6 avril 2017 à Abidjan entre le Niger et le FAD pour le financement du Projet de la Dorsale Transsaharienne à Fibre Optique (DTS). Ce projet de loi a été adopté avec 118 voix favorables, 0 contre et 0 abstention.

Les travaux toujours en plénière se poursuivent aujourd’hui à l’hémicycle.