Assemblée Nationale /Renouvellement des membres du Bureau : Six Vice-présidents, trois Questeurs et six Secrétaires parlementaires, élus pour un nouveau mandat d’un an

Les députés ont consacré la plénière d’hier au renouvellement annuel des membres du Bureau de l’Assemblée hormis le poste du Président. Le renouvellement concerne les postes des Vice-présidents, des Questeurs et des Secrétaires parlementaires élus.

A l’ouverture de la séance on a assisté, à travers deux déclarations solennelles de formations de groupes parlementaires, une recomposition du paysage au sein de l’hémicycle. Ainsi les députés du MNSD-Nassara ont formé un nouveau groupe parlementaire dénommé Rassemblement des Démocrates Nassara qui comprend 20 députés avec comme président du Groupe M. Mourtala Mamouda. Dans sa déclaration, le Groupe a réaffirmé son appartenance à la Majorité et à la mouvance présidentielle et son départ de l’Opposition parlementaire.

Ce départ du MNSD a du coup consacré l’éclatement de l’ancien groupe parlementaire dénommé Hankuri-Nassara-Tabbat. De cet éclatement, six (6) députés du parti Hankuri ont, eux, choisi de rester dans l’opposition parlementaire en s’alliant aux députés du Groupe Zamzam Lumana Africa pour former un nouveau groupe fort de 31 membres sous la nouvelle dénomination »Zamzam Lumana-Hankuri » et avec un nouveau président, le député Issoufou Issaka.

Quant aux trois (3) députés de l’UDR Tabbat, rescapés de l’éclatement du groupe Hankuri-Nassara-Tabbat, ils n’ont pas, jusqu’à hier, fait la déclaration du choix de leur appartenance à la Majorité ou à l’Opposition parlementaire.

C’est donc sur cette nouvelle configuration politique qui se présente suite au renouvellement annuel des membres du Bureau de l’Assemblée nationale par un vote à bulletins secrets. Ce renouvellement a donné les résultats suivants : Premier Vice-président, Iro Sani (Groupe PNDS); 2ème Vice-président, Liman Ali Mamadou (Groupe Zamzam Lumana-Hankuri ; 3ème Vice-président, Ayouba Hassan (Groupe RD-Nassara); 4ème Vice-président, Soulé Idi (Groupe Jamhuriya et apparentés) ; 5ème Vice-président, Oumarou Yahaya (Groupe les Républicains); 6ème Vice-président, Tanimoun Oumarou (Groupe les Patriotes).

Trois Questeurs que sont Jalaoui Alkabouss (Jamhuriya et apparentés); Soumana Sanda (Groupe Zamzam Lumana-Hankuri) ; Zakara Karidjo (Groupe RD Nassara).

De même six Secrétaires Parlementaires ont été élus : Amina Saminou Laouali (Groupe les Patriotes) ; Mariama Manzo (Groupe PNDS) ; Boulou Mamadou (Groupe les Républicains); Illiassou Dillé (Groupe Jamhoriya et apparentés) ; Issiaka Idi (RD Nassara) ; Hadiza Seini (Groupe Zamzam Lumana-Hankuri).

Les députés doivent également renouveler les membres des Bureaux des 7 Commissions permanentes de l’Assemblée nationale.