Assemblée Nationale : Réunion de la Conférence des présidents et auditions de deux membres du Gouvernement

La Conférence des présidents s’est tenue hier matin dans la salle habituelle des réunions sous la présidence de SE Ousseini Tinni, Président de l’Assemblée Nationale, président de la Conférence des Présidents. Au cours de cette conférence les membres ont procédé à l’examen et à la modification de l’ordre du jour et du calendrier des travaux de la première session de l’Assemblée Nationale au titre de l’année 2017 dite Session des Lois.



Quant aux travaux en commission, ils se poursuivent activement au niveau des Commissions générales permanentes de l’Institution parlementaire. C’est ainsi que dans la matinée d’hier, la commission des Affaires Etrangères et de la Coopération a, au cours de ses séances de travail examiné deux(2) projets des lois des ratifications et a procédé à l’audition des membres du Gouvernement.

C’est ainsi, le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Ibrahim Yacoubou, et son homologue en charge des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, M. Sani Maigochi, ont été auditionnés.

Les travaux en séance plénière de cette 1ere session ordinaire de l’Assemblée Nationale reprennent le Jeudi 20 avril 2017 à l’hémicycle place de la Concertation à partir de 9H30 minutes.