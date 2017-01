ASSEMBLEE NATIONALE: tentatives désespérées de adamou Namata pour sauver le soldat Amadou Salifou

Dans son droit de réponse Amadou Salifou a brandi une lettre, qu’il traîne comme un trophée, émanant de M. Adamou Namata, président de la commission des finances et du budget de l’Assemblée nationale dans laquelle, le sieur Namata soutient que sa commission n’ a jamais produit un rapport sur la gestion de Amadou Salifou et qu’aucune recommandation tendant à mettre en cause Amadou Salifou n’a été transmise au Bureau de l’Assemblée Nationale.

Notons bien que c’est un droit de réponse adressé par Namata au journal Le Nouveau républicain et non pas à tamtaminfo.

Et nous prenons acte de cette tentative désespérée du président de la commission des finances pour sauver un soldat perdu et étouffer l’affaire.

Néanmoins nous réaffirmons haut et fort que Monsieur Adamou Namata en agissant comme vous êtes entrain de la faire, vous êtes entrain de vouloir couvrir un présumé détournement de denier public à l’Assemblée Nationale.

Nous persistons et signons qu’un débat a eu lieu en plénière de la commission des finances et du budget sur la gestion de Amadou Salifou. Une majorité s’est dégagée pour rejeter les dépenses de 700 millions de francs CFA pour la réfection de la résidence officielle de l’Assemblée et 38 millions de francs CFA pour la réfection de la résidence privée de Amadou Salifou.

Nous sommes d’accord avec vous que la commission des finances et du budget n’a pas qualité pour faire des enquêtes en pareilles circonstances.

C’est une prérogative d’une commission d’enquête parlementaire ou une commission spéciale. Mais M. Namata, nous confirmons que le débat a eu lieu au sein de la commission des finances et du budget.

Si vous n’avez pas transmis fidèlement la teneur dudit débat, c’est un autre problème. Nous avons les témoignages de plusieurs députés de la commission des finances et du budget qui nous ont confirmé que ce débat a eu lieu. Ne cherchez pas loin, ils sont là proches de vous et sont prêts à témoigner le visage découvert, même si certains sont de la majorité. Les faits existent bel et bien.

Ceux qui disent ou prétendent à Adamou Namata , que la commission des finances et du budget n’a pas le droit de faire des recommandations sont dans l’erreur ou complices de la situation ainsi créée. Le rôle de cette commission est de vérifier la régularité des dépenses et le cas échéant les rejeter et faire des recommandations au bureau de l’Assemblée Nationale. Le règlement financier et comptable de l’Assemblée Nationale est clair à cet effet Monsieur Adamou Namata.

En effet, la commission des finances et du budget est bel et bien dans son rôle de contrôle statutaire des dépenses exécutées par l’ordonnateur et le comptable du budget de l’Assemblée Nationale.

Dans les jours qui viendront nous serons édifiés par certains membres de la commission des finances et du budget. Le débat est loin d’être clos M. Adamou Namata. Nous y reviendrons dans les détails sur les dépenses relatives aux évacuations sanitaires.

Le Niger ne peut progresser en couvrant des telles pratiques.

A bon entendeur salut !