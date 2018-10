Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds monétaire international à Bali (Indonésie) : très forte activité de la Ministre du Plan Aïchatou Boulama Kané

La Ministre du Plan, Aichatou Boulama Kané a pris activement part, à Bali en Indonésie, aux Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International. Elle a mis à profit son séjour indonésien pour s’entretenir avec plusieurs personnalités avant de participer en tant que panéliste à trois séminaires importants.

La ministre a eu plusieurs sessions de travail avec la Directrice Générale de la Banque mondiale (Kristalina I. Georgieva) ; le vice-président principal du Groupe de la Banque Mondiale pour le programme de développement 2030 (Mahmoud Mohieldin) ; le vice-président de la région Afrique (Hafez Ghanem) ;le vice-président d’IFC en charge du Moyen-Orient et de l’ Afrique (Sergio Pimenta) ; la vice-présidente en charge du Développement Durable (Laura Tuck) ; et le vice-président en charge du financement du développement (Axel van Trotsenburg). La Ministre a également eu une session de travail avec les équipes de la Banque mondiale en charge du capital humain.

Ministre du Plan a en outre rencontré Dr Jouini, Vice-président de la BID, chargé du Partenariat, le Directeur General du Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID), Mr Suleiman, et le President du FIDA, Mr Gilbert Fossoun Houngbo.

L’ensemble de ces réunions bilatérales ont permis à Madame la Ministre et les équipes du Groupe de la Banque mondiale de faire le point sur l’état de la coopération entre le GBM et Niger et de discuter sur les futurs programmes dans le cadre du nouveau cadre de partenariat entre GBM et le Niger. La ministre a demandé un accompagnement ferme de la Banque dans l’appui au capital humain en particulier dans les domaines de la santé, l’éducation et la vulnérabilité.

En plus de ces rencontres, la ministre a été invitée à participer en tant que paneliste à trois séminaires importants, à savoir le forum de l’IDA ; la table ronde sur les défis de mise en œuvre pour maximiser les impacts sur le terrain dans les pays fragiles et en situation de violence ; et le séminaire sur l’atténuation du risque de famine (avec le président du GBM Jim Yong Kim et le Secrétaire général de l’ONU António Guterres).

Au cours de ces rencontres, la Ministre a partagé l’expérience du Niger dans la gestion des crises sécuritaires, humanitaires et climatiques. Elle a mis en relief le dispositif de prévention et gestion de catastrophes et de crises du pays.

Elle a souligné l’importance de la coordination et la synergie entre Gouvernement et les partenaires. Elle a rappelé le caractère innovant de l’IDA 18 et de ses guichets, en particulier les guichets des réfugiés et le guichet d’atténuation du risque de fragilité auquel le Niger est éligible, à titre exceptionnel, avec trois autres pays. Dans le cadre de l’atténuation du risque de famine, la Ministre a appelé à un appui plus efficace afin d’assurer un plus grand ciblage des personnes vulnérables, la coordination l’amélioration de la prévision et l’analyse des données climatiques.

En marge de ses activités, Madame la Ministre a également rencontré quelques administrateurs, dont l’Administrateur de la suisse (Werner Gruber) et l’Administrateur suppléant des Etats Unis (Erik Bethel).

La Ministre du Plan et le Ministre des Finances ont signé un accord de financement partiel du projet d’aménagement et de bitumage de la voie express Aéroport –Ville de Niamey avec le Directeur General de l’OFID.

Enfin, la Ministre a participé à la réunion de Haut Niveau sur le Sahel. Au cours de cette rencontre, la Ministre a rappelé l’importance du processus du G5 Sahel.