Assises de la Coopération luxembourgeoise 2016 à Luxembourg : La ministre Kaffa Rékiatou Christelle Jackou fait un brillant exposé sur les enjeux démographiques et de l’atteinte des OMD

La ministre de la Population, Mme Kaffa Rékiatou Christelle Jackou, a pris part du 25 au 28 septembre dernier à Luxembourg, aux assises de la Coopération luxembourgeoise 2016. Au cours des travaux, la ministre Kaffa Rékiatou Christelle Jackou, qui est également présidente du comité régional de pilotage du SWEDD Luxembourg, a présenté, le 27 septembre, un important exposé à travers lequel elle a édifié les participants sur les défis de la croissance démographique auxquels le Niger fait face, ainsi que sur les enjeux de l’atteinte des Objectifs du Millenaire pour le Développement (OMD), et ceux du Genre et le Développement Durable.

Dans cet exposé livré sous forme de plaidoyer, la ministre a aussi présenté quelques progrès realisès et actions en cours dans notre pays.

A l’entame de son intervention, la ministre de la Population a d’abord transmis les salutations fraternelles du Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, aux autorités Luxembourgeoises. Comme elle l’a souligné, ces assises de la coopération luxembourgeoise 2016 portent sur un sujet fort pertinent, qui s’inscrit parfaitement dans les priorités de nos pays, dont les efforts visent principalement à créer les meilleures conditions pour un développement économique et social inclusif. «Aujourd’hui, le Niger, sous la haute égide de SEM.

Issoufou Mahamadou, est engagé dans d’importantes réformes structurelles et sectorielles en vue d’accélérer le développement économique et social, mais mieux de garantir à chaque nigérien et chaque nigérienne l’épanouissement humain et social », a-t-elle indiqué.

Les thèmes de son exposé, a-t-elle expliqué, « traduisent toute l’importance de l’investissement humain, économique et politique qu’il faut mobiliser pour réaliser cet idéal de développement durable dans un environnement où le genre est pris en compte à tous les niveaux ». Ainsi, parlant de la croissance démographique rapide que connait le Niger, elle a expliqué que c’est là une des principales sources des défis que notre pays doit relever.

Se référant aux résultats provisoires du recensement général de la population et de l’habitat réalisé en 2012, elle a indiqué que le Niger connait une croissance démographique annuelle de 3,9%, une des plus élevées du continent. Une situation qui, a dit Dr Kaffa Rékiatou Christelle Jackou, s’explique surtout par une fécondité élevée d’environ 7, 6 enfants par femme, résultant d’un niveau très bas d’utilisation de méthodes de contraception et de leurs grossesses sont très rapprochées.

Cependant, a-t-elle fait remarquer, la croissance démographique s’est accompagnée d’un rajeunissement de la population. Notant que deux Nigériens sur trois, soit 66%, ont moins de 25 ans, la ministre a ajouté, qu’en toute evidence, l’insertion de tous ces jeunes sur le marché du travail, reste problématique. Selon elle, cette dynamique de population pose d’importants défis dans presque tous les domaines, qu’il y a lieu de relever, en toute urgence et de manière volontariste.

Abordant le thème sur la situation de la pauvreté et l’atteinte des OMD, la ministre de la Population a constaté que les progrès dans l’amélioration des conditions de vie des populations ne se sont pas encore traduits par une réduction significative de la pauvreté. A titre illustratif, elle a précisé qu’au Niger, le taux brut de scolarisation (TBS) total s’est accru de 57,8% à 66,3% entre 2008 et 2010 et de 50,6% à 59,7% pour les filles.

Quant au taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, il reste élevé, en dépit d’une baisse de 156 à 143 décès pour 1000 naissances vivantes, sur la même période.

D’autre part, a-t-elle poursuivi, les disparités de genre persistent dans l’éducation et sur le marché du travail, même si on relève une amelioration de la représentativité des femmes dans la sphère politique. « La scolarisation des filles a doublé depuis 2000 dans l’enseignement primaire. Mais l’écart absolu se creuse entre filles et garçons », a déploré la ministre.

Face à cet état de fait, a poursuivi Mme Kaffa Rakiatou Jackou, le gouvernement du Niger, parce que profondément attaché à l’amélioration des conditions de vie des populations nigériennes, en particulier les jeunes, a entrepris de multiples actions à travers le Programme de Développement Economique et Social (PDES 2012-2015), le Programme de Renaissance I et II et l’adoption de plusieurs autres documents de politiques et stratégies sectorielles afin d’améliorer leurs conditions de vie.

Relativement à la maitrise de la croissance démographique, la ministre a souligné que «aujourd’hui plus que jamais nous disposons d’un faisceau d’évidence indiquant clairement qu’en investissant massivement et durablement dans l’éducation, dans la Santé Maternelle, néo-natale et infantile, dans la nutrition et la planification familiale, nous sortirons nos populations du cercle vicieux de la pauvreté, de la dépendance et de leurs corolaires que sont l’immigration clandestine, la violence, l’extrémisme et toutes les autres formes de radicalisation ».

Dr Kaffa Rékiatou Christelle Jackou a saisi l’opportunité de son exposé pour édifier les particpants sur les progrès réalisés et les actions en cours dans notre pays. Elle a aussi rélevé les différents défis à travers de multiples actions dans le cadre notamment du PDES 2012-2015, du Programme de Renaissance I et II et l’adoption de plusieurs autres documents de politiques et stratégies sectorielles afin d’améliorer les conditions de vie des jeunes et des femmes.