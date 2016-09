ASSO : Un bébé prématuré de Seini Oumarou ?

Dans son combat politique, Seini Oumarou a traversé des périodes de doute, sans doute aussi, des moments d’hésitation. Il y a eu, il va sans dire, des moments où avancer faisait peur, ou avancer ne rassurait plus. Il fallait donc avoir quelques précautions pour éviter des déboires qui marqueront à jamais une vie. ASSO, Amis et Sympathisants de Seini Oumarou, est donc une structure née dans ces moments de doute et de peur.

Marchant dans ce terrain glissant de la politique où les uns et les autres, par leur sympathie hypocrite, pouvaient jeter des peaux de bananes, Seini avait fini par comprendre que la politique ne se fait pas que par des gentillesses, ni même avec quelques sourates maîtrisées. Le bon cœur, n’est pas forcément celui que veut la politique qui est bien souvent, et notamment sous les tropiques, cynisme, fausseté, mensonge et trahison.

Il doit d’autant plus le savoir, qu’il joue désormais avec le monstre politique que l’on appelle « socialisme » et dont la bête a subi des mutations à l’allure de vampire dans la faune nigérienne. D’ailleurs, l’actualité nous donne à s’en méfier quand, aujourd’hui encore, même dans cette France que notre socialisme complexé regarde comme référence, l’on voit ces pratiques d’un autre âge qui reviennent.

En effet, comment ne pas croire à une manœuvre politicienne et machiavélique quand, c’est en pleine campagne que l’on entend, qu’un dossier judiciaire qui implique Sarkozy est en réactivation, certainement pour jouer sur sa cote et sur sa réputation de présidentiable. Quand les « Maîtres sont dans ces pratiques surannées, il est évident que l’on peut espérer mieux de la part des disciples africains. Depuis quelques jours donc, le MNSD qui a choisi et les Nigériens l’ont compris pour ne pas trop lui en tenir rigueur n’arrête d’aligner des déclarations de soutien, comme s’il avait encore besoin de se justifier, de se faire comprendre, de se faire pardonner une faute.

Il a dit que la décision, vient d’une concertation à la base et on ne comprend pas pourquoi il est encore nécessaire de déployer tant d’énergie, pour dire que l’on soutient le bureau politique dans sa « sage et historique » décision, montrant ainsi par cette maladresse que la décision, contrairement à ce qu’on nous aura fait avaler, ne vient pas de la base, et elle reste bien l’affaire du Bureau Politique National, sinon, de sa ?frange alimentaire?. On pourrait ainsi se demander, pourquoi cherche-t-on aujourd’hui une validation par la base par ces déclarations manigancées et théâtralisées ? Il y a sans doute des doutes quelque part.

L’on sait que Seini sait qu’il est à un tournant décisif de sa carrière et peut-être aussi à sa fin à laquelle cette audace pourrait le précipiter. Lorsque le parti se sera réveillé de son sommeil et que les militants auront observé les dégâts causés au grand Baobab miné à la racine, alors, des consciences s’éveilleront pour, à tort ou à raison, condamner un homme qui n’aura pas été à la hauteur, et justifier une fronde pour l’évincer dans la présidence du parti par manque de bilan et surtout pour avoir mis à terre un aussi grand parti pour lequel il n’aura pas fait preuve d’aucun talent politique.

Encore que tout le monde sait que ses talents en politique, c’est le fric et la générosité, et le fric n’est plus là ! On a alors fait parler les structures nationales du parti, les jeunes et les Amazones. Est-ce pour rassurer Issoufou qui a tendu sa main que l’on joue tout ce cirque ? Pourtant, cela n’était pas nécessaire. A vrai dire. Continuer à le faire, c’est montrer qu’il y a problème quelque part, que la décision déchire et ne fait pas l’unanimité. Ce que tout le monde a compris d’ailleurs, y compris au PNSD que l’on veut dribbler.

Ce, d’autant aussi que, l’on l’aura vu, soit dit en passant, qu’il n’y avait aucune ferveur et aucune conviction, dans les foules maigres qui soutenaient ?la décision historique? qui ne viserait que l’intérêt supérieur de la nation, un gros mot vide de sens dans les discours politiciens sinon que d’habiller des sournoiseries. Dans la foule de ceux qui soutiennent, apportent leur soutien indéfectible à la « décision courageuse » du BPN, il y a un, dont on ne sait pas d’où il sort. Il s’agit d’ASSO.

Cette structure, comme un stress qui provoquerait une naissance prématurée, est née des peurs qu’un leadership ne soit contesté et qu’une nouvelle bataille ne s’ouvre pour la direction du parti. Il fallait être sur ses gardes, et cette structure a été certainement pensée, pour permettre, juste au cas où, on arriverait à le bousculer, de s’y appuyer pour resurgir sur une nouvelle structure ; un peu comme l’avait fait au MNSD, feu Adamou Moumouni Djermakoye qui avait créé, sentant venir le complot pour le recaler, le CAMAD qui servit de fondation à l’ANDP, un parti intelligemment créé qui souffre aujourd’hui des silences et de l’incapacité de celui qui a eu, sans le mériter, la chance inutile, d’assumer l’héritage du parti, portant ainsi un coup fatal au parti du consensus qui s’enfonce chaque jour davantage dans le gouffre.

Ce lundi, les Nigériens étaient surpris d’entendre cet autre organe politique extrastatutaire mêler sa voix à celles des autres structures du parti. En plus de la cacophonie que cela crée dans le vacarme des déclarations, cette intrusion suscite bien d’interrogations ? Seini Oumarou, prend-il si peur que d’autres, parce que désapprouvant son leadership et sa gouvernance du parti qui n’impose que des déboires et des reculs pour le parti, ne veuillent fomenter une nouvelle rébellion dans le parti pour vouloir le balayer ?

Est-ce pour montrer à ceux qui peuvent encore douter de son assise populaire, qu’il conserve encore, une certaine aura ? Pour soutenir l’aventure, on a donc jugé nécessaire d’agiter le ‘’bébé prématuré’’ que l’on avait cru enterré depuis qu’on s’était rendu compte de son inefficacité et sans doute aussi de son inopportunité car né avant terme. Et finalement, l’exercice risque de produire l’effet contraire. Cachectique, quelque peu squelettique comme tout enfant sahélien malnutri, l’on a pu à l’occasion de cette déclaration, observer que le monde n’était pas là.

La foule était tristement maigre. C’est à peine que la caméra pouvait balayer dans tous les sens, aussi s’était-elle contentée de se fixer plus sur le petit monde, poussé au forceps à une déclaration que les cœurs n’épousaient pas visiblement. Les visages, souvent baissés, manquaient de fierté. Ce petit monde mince de Seini Oumarou qu’on avait vu, le discrédite davantage. Il n’est donc pas évident que ce revenant l’aide dans son aventure. Les frondeurs potentiels pourraient y voir, la faille qui les poussera à ouvrir des fronts pour contester son autorité sur le parti, et surtout pour lui reprocher un manque de prévoyance et de punch pour dynamiser le parti.

Il n’est que trop facile de faire croire que les six années d’opposition auraient montré, que le parti ne sait pas jouer l’opposition, tirant hâtivement non sans sincérité, le bilan facile que le MNSD a été un mauvais opposant. Et L’on se gargarise, pour justifier la migration, que parce qu’on n’aurait pas réussi à l’opposition, c’est que le MNSD ne sait que gérer. Il fallait donc opter pour la transhumance pour descendre sur les prairies roses. Ce raisonnement alambiqué ne convainc personne.

La vérité est sans doute que Seini et sa clique n’avaient jamais été sincères à l’opposition. Sinon, comment comprendre que dès avril, nous dit-on, les pourparlers avaient déjà commencé avec le pouvoir peut-être pas avec le PNDS, peut-on le soupçonner pour se faire une place dans la Renaissance ?

Menées de manières souterraines, les négociations que déjà, par les hésitations de Seini et de ses acolytes, l’on avait commencé par soupçonner une velléité de revirement, finirent par se révéler au grand jour, quand profitant de la perche de la main tendue, bruyamment et dans la précipitation, l’on s’en est saisi, pour attraper la main machiavélique.

Cela fait des semaines que Seini Oumarou a mis le clignotant pour virer à la renaissance et à sa mangeoire, des semaines devenues longues et anxieuses pour les exodants Nassara, et depuis, le système, comme s’il est bloqué en quelques endroits, « en travail » depuis quelques jours, vit le martyr de l’enfantement. Le gouvernement d’union qui divise tarde encore à tomber, peut-être vit-on les délicatesses des partages inégaux dont, seul J. Auriol a le secret.

Les choses semblent donc plus compliquées qu’on ne le pense et peut-être que, comme dans un de ces contes africains, la partie du MNSD qui a choisi l’aventure, à l’instar de Bouki, l’hyène, devait se contrer, en entrant dans la caverne, des repas dérisoires qui s’offrent à sa gourmandise, le temps qu’un autre plus espiègle, avance jusqu’aux mets les plus copieux et savoureux. L’homme de foi le sait : c’est Dieu qui donne à manger. Nos malices ne nous donnent jamais les bons repas copieux que l’on envie…