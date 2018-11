Atelier de partage des résultats du projet ‘’Initiative de Mobilisation Pour l’Accès à la Contraception pour Tous’’ couplé de lancement de la deuxieme phase ‘’IMPACT 2’’

Un atelier de partage des résultats du projet IMPACT couplé de lancement d’IMPACT 2 a débuté ses travaux hier matin au Grand Hôtel de Niamey. C’est le directeur de cabinet du ministre de la santé, M. Anar Ismaghil qui a présidé la cérémonie d’ouverture.

L’objectif de cet atelier est de partager les résultats de la mise en œuvre du projet IMPACT, partager et examiner les bonnes pratiques basées sur des données probantes issues de la mise en œuvre du projet, approfondir la compréhension des approches et stratégies du projet, présenter les grandes lignes de la deuxième phase du projet IMPACT, formuler des recommandations pour une mise en œuvre efficace de la deuxième phase.

En procédant au lancement de l’Initiative de Mobilisation Pour l’Accès à la Contraception pour Tous (IMPACT 2), le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé a salué la dynamique collaboration qui a prévalu entre Pathfinder International et les responsables sanitaires à tous les niveaux et qui a permis de parvenir à autant de réalisations en un temps record.

« En outre, parmi les approches développées, Celle ayant favorisé l’accès et l’utilisation des services de planification aux adolescentes mariées m’a apparue très prometteuse car, faut-il le souligner, les jeunes et les adolescents, en particulier les adolescentes et jeunes filles sont aujourd’hui au cœur des politiques et programmes de notre Pays » a souligné M. Anar Ismaghil.

Avec des opportunités qu’elle offre, telle que, l’extension géographique pour couvrir l’ensemble des districts sanitaires des Régions de Dosso, Zinder et 3 districts de la Région de Tahoua, la mise échelle des bonnes pratiques prouvées et les possibilités de partage avec les Pays de la Sous-région, IMPACT 2 est d’un budget de plus de 8 milliards de FCFA.

Auparavant, le directeur pays de Pathfinder International, Dr. Sani Ali a précisé que l’objectif principal est de préparer pleinement le système national de santé à poursuivre et à terme éventuellement à compléter l’extension à l’échelle nationale.

Au niveau de la sous-région, IMPACT 2 visera à accélérer la communication et l’adoption éventuelle des approches réussies au Niger dans les pays voisins, et aidera à créer des échanges multidirectionnels qui permettront également d’appliquer les pratiques prometteuses ou éprouvées d’autres pays d’Afrique de l’Ouest aux programmes de PF du Niger.

La vision de Pathfinder international est celle d’un monde où chaque individu a un accès à la contraception, ou il y a zéro infection au VIH, ou aucune femme ne meurt de complications pouvant être évitées dues à la grossesse, et où chacun jouit d’une bonne santé sexuelle et reproductive.

Ce projet qui est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, a vu le jour deux ans seulement après la visite de Melinda au Niger; où elle a eu l’opportunité d’apprendre des femmes elles-mêmes, pourquoi la planification familiale est si importante dans le contexte du Niger. Elle a également appris quelles étaient les difficultés que les femmes et familles ont à surmonter pour accéder aux services de PF de qualité.

Pendant 4 ans, le programme « IMPACT au Niger » a permis à Pathfinder International de travailler en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé à tous les niveaux du système de santé mais aussi avec les autres bailleurs et partenaires techniques. En effet, des résultats probants nés ont été enregistrés : Près de 390.000 nouvelles utilisatrices recrutées dont 56% ont moins de 25 ans, la proportion des utilisatrices de méthodes de longue durée est passée de 3% au début du programme à 20%, l’introduction de l’approche du coaching a permis une remontée progressive du nombre d’utilisatrices du DIU passant de 5 à 105.

Le DMPA/ Sayana a été rendu disponible dans toutes les cases de santé des 2 régions de Zinder et Dosso et même dans la région de Maradi ce qui élargi la gamme de méthodes offertes aux femmes, etc.

Selon le directeur pays Pathfinder International, ces résultats ont été obtenus grâce à l’engagement de la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant, des Directeurs Régionaux de la Santé de Zinder et Dosso ainsi que tous les MCD et agents de santé.

La contribution du projet a porté notamment sur le renforcement de capacités des prestataires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire mais aussi au déploiement de plusieurs approches pertinentes pour améliorer l’accès et la qualité des services de planification familiale précise-t-il, ainsi 624 prestataires et 1379 agents de santé communautaires ont été formés en technologie de la contraception.