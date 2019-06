Atelier de validation du projet de plan stratégique de la Direction Générale de Douane 2019-2023…

Pour un meilleur pilotage des services de l’administration douanière, la Direction Générale de Douane du Niger, Sous la clairvoyance de son Directeur général, M. Amadou Petitot Oumarou, a organisé ce mardi 11 juin, au siège du SNAD, un atelier de validation du projet de son plan stratégique 2019-2023.

Ce nouveau plan stratégique comporte plusieurs axes stratégiques entre autres, l’amélioration optimale de la collecte des recettes, le renforcement des partenariats et la promotion des investissements, la coopération, la sécurité et la protection de la société, etc. Le coût total de ce plan, s’élève à un montant de 16,6 milliard de franc CFA.









C’est le directeur général adjoint de la Douane, le Colonel Djibril Hamidou, qui a présidé la cérémonie d’ouverture des travaux de cet Atelier de validation du projet de plan stratégique, en présence de Coordinateur adjoint du PCDS M. Kanta, le président du comité d’élaboration du plan stratégique 2019-2023, le colonel Ousmane Mahamane et de plusieurs autres invités.

Dans son discours d’ouverture, le Colonel Djibril Hamidou a précisé que ce projet de plan stratégique découle d’une vision consistant à faire de l’administration douanière, une administration efficace au service de développement économique et social.

En effet, ce projet de plan stratégique inspiré du plan de développement économique (PCDS), fait également référence aux objectifs de développement durable (ODD) par la promotion de la croissance économique et la protection de la société. « Cet ambitieux plan dit-il, montre à quel point, nous sommes résolument engagés dans la modernisation de l’administration de Douane afin de lui permettre de mieux remplir ses missions » a-t-il relevé.

Le président du comité d’élaboration du plan stratégique 2019-2023 le colonel Ousmane Mahamane, a dans son intervention donné des précisions sur les points qui ont motivé l’élaboration de ce plan et les conditions dans lesquelles il a été élaboré. « Consciente de la nécessité de disposer d’un document de référence pour le pilotage de service, la direction générale de Douane a voulu se doter d’un nouveau plan stratégique après l’expiration d’un plan triennal 2013-2015. C’est dans cette optique qu’un comité d’élaboration d’un nouveau plan a été mis en place par décision du Directeur général de la Douane » a-t-il clarifié.

Il a en outre, précisé que, dès la création du comité d’élaboration, sous l’appui technique et financier du projet renforcement des capacités pour la prestation des services, le comité s’est résolument mis au travail. Après plusieurs réunions et trois retraites consécutives pour l’élaboration physique du plan stratégique une première version fut obtenue.

Honoré d’être présent à l’ouverture des travaux, le coordinateur adjoint du PCDS M. Kanta s’est focalisé sur le rôle et l’utilité de l’assistance qu’ils ont déployé auprès de l’administration des douanes et des impôts notamment, les experts décisionnels qui ont accompagné ce processus. « La mise à disposition d’une assistance de court terme sous forme d’expert décisionnel, procède de la volonté des autorités du ministère des finances à mettre en place des méthodes de traitement d’analyse de donnés, ainsi que des systèmes d’information pour aider à la prise de décision dans l’administration des recettes, notamment, la douane et les impôts » affirme le coordinateur adjoint du PCDS.

A l’issue des travaux de cet atelier, l’administration de la Douane sera doté d’un plan stratégique bien structuré.

Notons que le projet dudit plan stratégique est le fruit de l’engagement du Directeur Général de la Douane, qui a pour ambition de faire de l’administration douanière du Niger, une institution performante et moderne au service de développement économique et sociale.

Par Tamtam Info News