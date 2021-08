Atelier régional des experts points focaux changement climatique et fonds vert climat des pays membres de la CCRS

Le CTO-CCRS (Cadre Transitoire Opérationnel /Commission Climat Région Sahel) organisera du lundi 09 au 10 août 2021 à l’Hôtel Bravia de Niamey au Niger, un atelier régional.

Cette réunion regroupera les points focaux Changement climatique, CDN et ceux du Fonds Vert Climat (FVC) des pays membres de la CCRS, un représentant de la Commission Climat du Bassin du Congo, un représentant de la Commission Climat des Etats Insulaires de l’Afrique, un représentant du Centre 4C Maroc et des représentants des partenaires techniques et financiers de la CCRS.

L’objectif global de la réunion est de contribuer à l’opérationnalisation de la CCRS (Commission Climat Région Sahel).

Plus spécifiquement, il s’agira pour les participants à la réunion de faire l’état de mise en œuvre des CDN (Contributions Déterminées au niveau National) des pays membres du CCRS; faire le point sur la révision des CDN des pays membres ; dégager les priorités des CDN révisées; faire l’état de lieux des projets financés par le Fonds Vert Climat : éléments de succès et de limites des projets ; faire le point sur les négociations climats avec les dernières intersessions de la COP25 ; examiner les positions des pays africains sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris, notamment son article 6 ; adopter l’appel des négociateurs climat de la Région du Sahel dit « Appel de Niamey », à l’endroit de la Communauté internationale pour plus d’attention relative aux préoccupations africaines et sahéliennes en particulier, en prélude au sommet des leaders mondiaux prévu se tenir en marge de la COP26.

Selon une note du CTO-CCRS, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des missions assignées au Cadre Transitoire Opérationnel /Commission Climat Région Sahel. « Dans l’accomplissement de ses tâches, le CTO-CCRS a élaboré une feuille de route sur la période 2020-2023 comprenant un certain nombre d’activités dont entres autres les réunions du Groupe de Travail Conjoint (GTC) qui regroupent les acteurs de la CCRS en charge du suivi de la mise en œuvre et de la révision des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) et ceux en charge du Fonds Vert Climat (FVC) et des négociations climat » notifie le communiqué.

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de cette feuille de route, « le CTO-CCRS a prévu d’organiser dans son agenda 2021, la réunion régionale des experts points focaux changement climatique et fonds vert climat des pays membres de la CCRS » annonce la même source.

Au cours de ces travaux qui se dérouleront essentiellement en plénière, il y aura des présentations techniques suivies d’échanges. En effet, cet atelier sera un cadre d’échanges et de partage d’expériences sur l’état de mise en œuvre et du processus de la révision des CDN ainsi que l’état de lieu des projets financés par le Fonds Vert Climat dans les pays membres de la CCRS.

Les experts régionaux du CTO – CCRS et les Assistants programmes nationaux ainsi que, le personnel administratif et juridique du Cabinet du Coordonnateur, la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC), la Commission Climat des Etats Insulaires de l’Afrique (AISCC), etc. œuvreront main dans la main au cours des travaux.

Ainsi, plusieurs pays participent à cet événement majeur notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad.

Notons que dans le cadre de ses activités, le CTO-CCRS est accompagné par des partenaires techniques et financiers qui accordent beaucoup d’intérêt aux questions climatiques. Parmi ces partenaires il y a le PNUD, la BAD, le Centre 4C MAROC, la FAO, la Coopération Allemande, la Banque Mondiale, l’Ambassade du Royaume Uni, l’USAID, l’AFD, le PAM, la Délégation de l’Union Européenne, la Coopération Suisse, le FIDA, etc.

Par Hadjara Adamou Barmou (Tamtam Info New)