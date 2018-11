ATTAQUE BOKO HARAM À TOUMOUR COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA SOCIÉTÉ FORACO

(La “Société”ou “Foraco”) a publié le communiqué suivant: Attaque terroriste d’un camp FORACO au village de Toumour, région de Diffa, Niger. La nuit dernière à 2 heures du matin heure locale, un groupe de terroristes a attaqué le bâtiment où se reposait une équipe de foreurs et techniciens de FORACO dans le village de Toumour, au sud est du Niger.

Les assaillants ont ouvert le feu sur le personnel qui dormait et ont tués 8 personnes, dont 7 employés de la Société et un fonctionnaire du Ministère de l’Hydraulique. 5 autres personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Ce bâtiment avait été choisi en accord avec le commandant de l’escorte militaire chargée de la protection du personnel FORACO.

FORACO est en train de réaliser deux forages d’eau profonds aux alentours du camp de

réfugiés de Toumour afin de rendre les conditions de vie meilleures pour les personnes déplacées, dans cette zone semi désertique et aride.

La société coopère activement avec les autorités nigériennes pour évacuer les blessés vers l’hôpital de Diffa, et a mis en place une cellule de soutien psychologique pour les familles des victimes et nos collaborateurs ayant vécu ces terribles moments.

L’ensemble du personnel de la Société s’associe au Conseil d’Administration pour exprimer sa solidarité et sa compassion aux victimes et à leur famille.

