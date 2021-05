Attaque Contre Une Patrouille De La Garde Nationale Du Niger Dans La Zone De Tillia (Tahoua) : Un Bilan Lourd : 16 Morts, 6 Blessés Et Un Porté Disparu Du Côté Des FDS

Une patrouille de la Garde Nationale en mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans le département de Tillia a été la cible d’une attaque terroriste perpétrée par des bandits armés à motos, le samedi le 1er mai 2021 dernier. Selon les informations recueillies c’est aux environs de 14h30 que l’attaque a été menée contre la patrouille par des individus armés se déplaçant au moyen de motos, et qui ont vraisemblablement réussi à attirer nos braves FDS dans une embuscade. Le bilan est lourd, 16 morts, 6 blessés et un porté disparu.

Suite à cette tragédie, le secrétaire général de la région de Tahoua, M. Ibrahima Miko, accompagné par les autorités administratives et coutumières ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité, s’est rendu, dimanche matin au Centre hospitalier régional de Tahoua pour s’enquérir de l’état de santé des blessés pris en charge par l’État.

Dans l’après-midi, la délégation conduite par le secrétaire général de la région a assisté à l’inhumation du capitaine Namewa tombé sur le champ d’honneur. C’est sur un ton dominé par une forte étreinte de l’émotion que M. Ibrahima Miko a rendu un hommage au capitaine Namewa, chef de la mission, pour sa bravoure. «Nous pleurons nos hommes, c’est vrai, mais nous louons leur vaillance parce qu’ils sont morts l’arme à la main. Ces bandits armés que nous combattons sur des vastes étendues dans le nord de la région de Tahoua comme toujours profitent de l’absence de nos forces de défense et de sécurité pour commettre des dégâts», conclut –il. Il faut rappeler que cette attaque intervient un mois après celle perpétrée à Bakorat et Intazayen dans le département de Tillia le 21 mars 2021 dernier.

Par Abdou Abdourahmane, ONEP Tahoua