Attaque de la MINUSMA au Mali : 3 morts et 15 blessés côté nigérien

Trois casques bleus nigériens sont tombés hier sur le champ de bataille à la suite d’une attaque meurtrière survenue dans la région de MENAKA et au cours de laquelle un soldat malien a également perdu la vie.

Il s’agit du Sergent-chef Mouctarou Hassane du Bataillon du quartier général (BQG) ; Sergent Tinni Kando de la 421e CCAS et du 2e Classe Issoufou Mainassara dyu 54e BIA. L’attaque visait une patrouille conjointe MINUSMA/FAMA, elle a repoussé. Et un assaut a permis à la MINUSMA de mettre hors d’état de nuire plusieurs assaillants.

Selon un communiqué de la MINUSMA, plusieurs soldats ont été blessés dont certains, dans un état critique.

Des renforts aériens ont immédiatement été déployés afin de renforcer la sécurisation du périmètre et permettre les évacuations médicales.

Le Représentant spécial du Secrétaire général au Mali (RSSG) et Chef de la MINUSMA, M. Mahamat Saleh Annadif, condamne fermement cette attaque.

“Je condamne avec la plus grande énergie cette attaque qui endeuille une nouvelle fois la Force de la MINUSMA, ainsi que les FAMas. J’adresse mes condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés,” a déclaré le RSSG avant d’ajouter :“Cette opération, qui entrait dans le cadre de la protection des civils de la région, avait également pour but d’apporter une assistance médicale aux populations dans le besoin. Je salue la bravoure de nos contingents et des FAMas dont l’engagement a permis de neutraliser plusieurs terroristes. J’en appelle à la vigilance, à la solidarité et à l’unité des maliens pour faire face à la lâcheté de nos adversaires,” a-t-il conclu.

Notre pays, sous l’impulsion et la directive du Président de la République, Issoufou Mahamadou est fortement engagé dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité au Mali.

Plusieurs soldats nigériens se trouvent au front où ils mènent avec bravoure et détermination, des combats acharnés contre les forces du mal.

Tamtaminfo présente ses condoléances à la famille des disparus et à la Nation tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.