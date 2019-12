Attaque Terroriste Contre Le Détachement Militaire D’Arbinda, Au Burkina Faso : Le Chef De L’Etat Adresse Un Message De Condoléances Et De Compassion Au Président Du Faso…

Suite à l’attaque perpétrée par un groupe de terroristes, mardi dernier, contre le détachement militaire d’Arbinda (province du Soum), au Burkina Faso, et qui a fait des dizaines de morts, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République, SEM. Roch Marc Christian Kaboré, et au peuple du Faso. Le message du Président Issoufou Mahamadou est ainsi libellé :

« Monsieur le Président et Cher Frère,

Le 24 décembre 2019, une attaque terroriste massive a ciblé le détachement militaire d’Arbinda, dans la province du Soum, entraînant la disparition de trente-cinq personnes civiles, dont une grande majorité de femmes.

En cette douloureuse circonstance, j’adresse à Votre Excellence et au peuple burkinabé frère, en particulier aux familles et aux proches des victimes, les sincères condoléances du Niger et de son peuple.

Je tiens à saluer la réaction décisive des Forces de Défense et de Sécurité burkinabé, qui a permis d’administrer un revers cuisant aux assaillants, dans un élan qui a permis de neutraliser des dizaines d’entre eux, et de saisir une part de leur arsenal et de leurs moyens de locomotion.

Le Niger s’associe au deuil du peuple burkinabé et s’incline devant la mémoire des si nombreuses victimes du terrorisme dans notre sous-région. Le Burkina Faso peut compter sur la solidarité du Niger en ce moment d’épreuve.

En vous renouvelant mes sentiments d’amitié et d’estime, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président et Cher Frère, l’assurance de ma très haute considération. ».