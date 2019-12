Attaque Terroriste Contre Nos FDS À Sanam (Abala) : 14 Éléments Des FDS Tombés Sur Le Champ D’honneur Et Un (1) Porté Disparu…

Le mercredi 25 décembre 2019, un convoi composé d’éléments de la gendarmerie Nationale et de la Garde Nationale du Niger escortant des équipes chargées de l’enrôlement électoral dans la commune de Sanam (département d’Abala) a été victime d’une embuscade tendue par des terroristes lourdement armés.

A l’issue d’une bataille acharnée, plusieurs morts et blessés ont été enregistrés.

Côté ami, sept (7) gendarmes et sept (7) gardes sont décédés. Un garde est porté disparu.

L’équipe de la CENI a été sécurisée et a regagné Sanam en bonne santé.

L’ennemi quant à lui a subi de nombreuses pertes.

En cette circonstance douloureuse, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, et le ministre de la Défense Nationale, présentent, au nom du Président de la République et du Gouvernement, leurs condoléances attristées aux familles et aux camarades des hommes tombés sur le champ d’honneur.

Une vaste opération de ratissage a été immédiatement enclenchée par les forces de défense et de sécurité.

Ils rendent hommage à la vaillance de ces martyrs et implorent Dieu pour le repos de leurs âmes. ».