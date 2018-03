Attentats terroristes de Ouagadougou Issoufou Mahamadou apporte le soutien du G5 Sahel au peuple burkinabé

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou, Président en exercice du G5 Sahel était hier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il était parti pour apporter de vives voix toute la solidarité et toute la compassion du peuple nigérien au peuple frère du Burkina Faso face à cette dure épreuve, imposée à eux par des criminels sans foi ni lois.

Le Président Issoufou est parti à Ouaga, tout juste, après les attentats terroristes survenus le 2 mars 2018 contre l’Etat-major des armées du Burkina Faso et l’Ambassade de France pour dire aux terroristes que le Burkina n’est pas seul dans ce combat contre les forces du mal, le Burkina peut compter sur l’appui et la détermination de ses amis traditionnels pour éradiquer cette gangrène.

Et c’est justement dans le cadre de cette coopération et cette solidarité agissante que le Président du Togo, Président en exercice de la CEDEAO, Faure E. Gnassingbé, s’est rendu également au Burkina Faso. Roch Christian Kaboré, Issoufou Mahamadou et Faure E. Gnassingbé se sont entretenus longuement avant de se rendre à l’Etat-major des Armées et à l’Ambassade de France où ils ont constaté les dégâts causés par les attaques terroristes.

« Quand nous avons appris la nouvelle de ce double attentat, nous avons été très fortement choqués. Mes collègues des autres pays du G5 Sahel m’ont fait part de leur émotion.

Le Burkina Faso est membre du G5 Sahel et la France est un pays allié. Il est tout à fait naturel que nous fassions le déplacement de Ouagadougou pour présenter nos condoléances à mon frère et ami le Président Roch Christian Kaboré, au peuple et au Gouvernement du Burkina Faso, aux familles des personnes décédées et en même temps exprimer notre souhait de prompt rétablissement aux personnes blessées.»

« Dans cette épreuve, nous sommes venus exprimer la solidarité de l’ensemble des peuples du G5 Sahel au peuple du Burkina Faso et profiter de cette occasion pour réaffirmer notre volonté commune de continuer sans relâche, sans répit, le combat contre le terrorisme et le crime organisé».

«Ma conviction, c’est que le terrorisme n’a pas d’avenir dans notre région. Ma conviction, c’est que le terrorisme sera vaincu», a affirmé le Président du G5 Sahel. «Sa défaite est inscrite dans la nature obsolète, anachronique des valeurs qu’il prétend défendre », a dit en substance Issoufou Mahamadou, avant d’ajouter que « la défaite du terrorisme est également inscrite dans le caractère ignoble, inhumain de ses méthodes de lutte. Donc, nous sommes convaincus qu’ensemble nous vaincrons ce fléau. »

Le Président Issoufou Mahamadou a saisi cette occasion pour « avoir une pensée pour les alliés, qui payent un lourd tribut dans ce combat que nous menons côte-à-côte contre le terrorisme et en particulier, parmi les alliés, la France, dont l’ambassade a été attaquée. »

« Les terroristes et leurs complices cherchent à défaire notre alliance ».

Le Président en exercice du G5 Sahel a également affirmé que « les terroristes et leurs complices cherchent à défaire notre alliance. ». « On les entend souvent dire de nos alliés qu’ils sont des forces étrangères ; pour nous, ce ne sont pas des forces étrangères, mais des forces alliées qui combattent pour la même cause que nous », a précisé le Chef de l’Etat.

« Nous ne tomberons pas dans le piège de ces terroristes et de leurs complices qui présentent la contribution apportée par nos alliés comme une présence étrangère dans nos pays. Nous renforcerons donc nos capacités (opérationnelles et de renseignement) avec nos alliés et je suis sûr qu’avec cette mutualisation, nous allons non seulement vaincre le terrorisme sur le plan militaire, mais aussi créer les conditions de développement économique et social de l’ensemble des pays du Sahel.»

« C’est dans cette perspective que nous avons mis en place la Force Conjointe du G5 Sahel qui travaille étroitement avec la Force Barkhane et qui travaille également en collaboration avec la MINUSMA. », a-t-il expliqué.

Condoléances et solidarité des peuples du Sahel à celui du Faso…

« C’est également dans cette perspective que le G5 Sahel a conçu un plan d’investissement prioritaire qui a pour objectif le renforcement de la gouvernance dans les pays du G5 Sahel, la réalisation des infrastructures, la résilience des populations et le développement humain surtout dans les zones fragiles qui sont soumises à la violence du terrorisme», a-t-il poursuivi.

Le Président Issoufou Mahamadou a enfin présenté toutes ses condoléances et la solidarité de l’ensemble des peuples du Sahel à l’endroit du peuple burkinabé.

Ce déplacement est donc salutaire, il prouve une fois de plus l’engagement du Président Issoufou et des Etats sahéliens à demeurer unis et solidaires face à toutes les adversités. Le terrorisme n’a ni visage ni nationalité, c’est un fléau international qu’il faille combattre sans ménagement ni répit.

Issoufou Mahamadou l’a compris, ces sauvages ne comprennent que le langage de la fermeté. Nous devons donc plus que par le passé rester vigilants afin de faire face à toute éventualité.