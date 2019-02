Au cœur du captivant Namib, une merveille à visiter absolument

La Namibie est un pays du sud-ouest de l’Afrique qui attire ces derniers temps beaucoup de voyageurs, compte tenu de sa situation géographique, qui lui offre un espace désertique, le Namib vaste territoire qui longe le littoral de l’Océan Atlantique. On y note plusieurs facteurs attrayants dont lafaune qui pousse les touristes à s’y intéresser.

La Namibie se fait compter parmi les pays les moins peuplé de l’Afrique. Il reste sous le projecteur des voyageurs, des touristes et puis des hommes affaires, qui désirent passer des moments forts avec les familles sur une terre aride. Car c’est un pays idéal pour se ressourcer et découvrir un paysage chaud et hors du commun.

Elle est aussi un pays par excellence où l’on peut explorer le désert du Namib, et sa grande faune dans son lieu d’habitat. Ces atouts rendent des visiteurs plus heureux, du moment où ils se disent satisfaits des lieux touristiques qu’ils n’ont pas dans leurs pays respectifs.

L’autre particularité de Namibie réside dans son architecturenaturelle qu’on peut découvrir grâce à des visites guidées, qui permettront de bien garder l’histoire de ces visites touristiques. Pour ce faire, l’on doit choisir un guide local, c’est la meilleure chose à faire pour une découverte plus profonde. La Namibie et le désert du Namib font partie des nouvelles tendances 2019 en matière de voyage.

Dans le désert du Namib, Sesriem est une rivière à sec ayant creusé un superbe canyon. Celui-ci fait plus d’un kilomètre de long et a une profondeur de 30 mètres, à en croire les autochtones. Le canyon est l’un des points d’intérêt du pays. Sesriem mène à Sossusvlei, un désert de sel, une telle créature naturelle rend souvent les visites inoubliables. A cet effet, Sossusvlei est surtout populaire pour sa mer de dunes rougeâtres, dont la plus haute du monde, Big Daddy, est située à 400 mètres de hauteur. Du sommet, se trouve Deadvlei, une cuvette blanche craquelée, et sa végétation désolée.

Au-delà des atouts naturels, Namibie regorge des villes attirantes. C’est l’exemple de Swakopmund, l’une des villes les plus visitées de Namibie. Non loin du désert, Swakopmund est un lieu idéal pour bénéficier des superbes paysages namibiens. C’est également une ville à visiter à pied pour découvrir son architecture allemande, ses restaurants délicieux, et sa promenade le long de l’océan Atlantique.

Si on parle des lieux les plus importants de Namibie où les visiteurs doivent nécessairement passer avant de quitter, il faut penser jeter un coup d’œil sur le parc national d’Etosha. C’est évidemment l’endroit idéal pour observer la faune namibienne. Ce parc abrite des éléphants, des antilopes, des lions, des zèbres ou encore des gazelles s’abreuver par groupe, pour un safari réussi. Le parc national d’Etosha fait plus de 20 000 m².

L’autre raison qui motive les visiteurs, c’est la chute de leur monnaie, le Rand. Cette perte de valeur surprenant de la monnaie du pays permet de profiter d’activités à moindre prix par rapport à d’autres pays d’Afrique, comme les safaris ou les visites guidées. La chute de la devise permet également des hébergements à vils prix dans les hôtels

Pour aller en Namibie et profiter d’un bon climat, il faut choisir la période courant de mai à octobre, période où le temps est le plus agréable. Car entre décembre et mars, les pluies sont fréquentes, rendant certains chemins impraticables. De plus, la chaleur est difficilement supportable, malgré la végétation.