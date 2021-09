Au Conseil Des Ministres : Adoption D’importants Projets De Textes, Dont Projet De Loi Portant Loi De Finances Pour L’année Budgétaire 2022, Et De Plusieurs Mesures Nominatives

Le Conseil des ministres s’est réuni, hier jeudi 23 septembre 2021, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur MOHAMED BAZOUM, Président de la République, Président du Conseil des Ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :

I. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION.

Le Conseil des ministres a adopté les projets de textes ci-après :

1.1. Projet d’ordonnance autorisant la ratification de l’Accord de prêt N°142/AP/LA/BIDC/EBID/06/2020 d’un montant maximum de dix millions cinq cent mille dollars US (10.500.000 $ US), signé le 06 juillet 2021 à Niamey, entre le Gouvernement de la République du Niger et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), pour le financement partiel du Projet d’électrification des sites de réinstallation du plan d’actions de réinstallation-deuxième vague (PAR 2) du Programme Kandadji et de renforcement du réseau de distribution électrique dans la zone du barrage de Kandadji en République du Niger.

L’objet principal de l’Accord de prêt objet du présent projet de loi est la construction d’un réseau électrique constitué de lignes de moyenne tension et de basse tension sur les sites de réinstallation des personnes déplacées du Programme Kandadji.

1.2. Projet d’ordonnance autorisant la ratification de l’Accord de prêt N°144/AP/LA/BIDC/EBID/08/2020 d’un montant maximum de quatorze millions six cent mille dollars US (14.600.000 $ US), signé le 06 juillet 2021 à Niamey, entre le Gouvernement de la République du Niger et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), pour le financement partiel du Projet d’aménagements hydro-agricoles des sites de réinstallation du plan d’actions de réinstallation (phase 2A) du Programme Kandadji en République du Niger.

L’objectif global de l’Accord de prêt objet du présent projet de loi est la réduction de la pauvreté grâce à la mise en valeur des terres agricoles irriguées à partir du fleuve Niger, la regénération du milieu naturel ainsi que la contribution à la sécurité alimentaire des populations.

Les deux (02) projets d’ordonnances sont pris conformément aux dispositions de l’article 106 de la Constitution et à celles de la loi n° 2021-018 du 07 juillet 2021, habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances et ce, après avis de la Cour Constitutionnelle.

II. AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant organisation, fonctionnement et missions de la Commission Nationale des Frontières.

Le présent projet de décret est une refonte du décret n° 97-418/PRN/MI/AT du 04 décembre 1997, portant création, attributions et organisation de la Commission Nationale des Frontières.

Il vise à adapter l’organisation et les missions de ladite Commission pour une meilleure prise en charge de ses activités, notamment la gestion des frontières, le développement des espaces frontaliers et la contribution à la maitrise sécuritaire de ces espaces, conformément aux traités, conventions et accords de l’Union Africaine sur les frontières et à la politique nationale des Frontières.

III. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE.

Le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant création de l’Office du Baccalauréat, des Equivalences, des Examens et Concours du Supérieur (OBEECS).

Le présent projet a pour objet de fusionner l’Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) et l’Office du Baccalauréat du Niger (OBN) pour créer un nouvel établissement public, dénommé « Office du Baccalauréat, des Equivalences, des Examens et Concours du Supérieur (OBEECS) » dans un souci d’efficacité et d’efficience.

IV. AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES.

Le Conseil des Ministres a adopté le projet décret portant création d’un Etablissement Public à caractère Social dénommé Institut National d’Assistance Médicale du Niger (INAM).

Le présent projet de décret est pris dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de couverture sanitaire universelle.

L’Institut National d’Assistance Médicale du Niger est un organe de gestion de tous les aspects relatifs à la prestation des soins de santé, notamment la gratuité et la qualité des soins et le contrôle de la tarification des prestations.

V. AU TITRE DU MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS.

Le Conseil des Ministre a examiné les deux propositions de lois ci-après :

1. Proposition de loi relative à la modification de la loi n° 61-33 du 14 août 1961, portant institution du code de procédure pénale.

2. Proposition de loi relative à la modification de la loi n° 98-016 du 15 juin 1998, portant autorisation de l’exercice privé des professions de santé.

L’avis du Gouvernement sur ces deux (02) propositions de lois sera transmis à l’Assemblée Nationale.

VI. AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES.

Le Conseil des Ministres a adopté le Projet de loi portant loi de finances pour l’année budgétaire 2022.

Le projet de loi de finances pour l’année budgétaire 2022 est établi en conformité avec les dispositions de la loi n° 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois de finances. Il présente l’évolution récente de l’économie nationale à travers les acquis macroéconomiques et financiers, les perspectives au titre de l’année 2021, ainsi que les projections pour l’année 2022 et à moyen terme.

Les principaux objectifs visés par la présente loi sont le maintien de la stabilité macroéconomique et l’amélioration de la gestion des finances publiques à travers une mobilisation accrue des recettes fiscales, une meilleure maitrise des dépenses publiques et le renforcement de la gestion de la trésorerie et de la dette. A cela s’ajoutent l’amélioration de la transparence dans la gestion des secteurs pétroliers et miniers et la poursuite des actions de soutien au développement du secteur privé et financier.

La politique budgétaire pour l’année 2022 est orientée de manière spécifique sur la mise en œuvre des actions de relance et de transformation de l’économie dans un contexte international, régional et national marqué par la persistance des menaces sécuritaires, la pandémie de la COVID-19, l’érosion des prix des matières premières et les aléas climatiques.

Le projet de budget général de l’Etat pour l’exercice 2022 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses, à un montant de 2.888,80 milliards contre 2.830,99 milliards dans le premier collectif budgétaire 2021, soit une hausse de 2.04%.

Le présent projet de loi sera transmis à l’Assemblée Nationale pour adoption.

VII. MESURES NOMINATIVES.

Le Conseil des Ministres a adopté les mesures individuelles suivantes :

AU TITRE DU CABINET DU PREMIER MINISTRE

• Monsieur Madou Yahaya, est nommé membre de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION

• Madame Aïchatou Boulama Kané, est nommée ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la République Française.

• Monsieur Isyad Kato, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger en Libye.

Il est mis fin aux fonctions de conseillers techniques du Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération exercées par les personnes ci-après :

• Monsieur Ananfo Maman Issoufou, Mle 118346 ;

• Monsieur Adamou Amadou, Mle 116834 ;

• Madame Tchima Moustapha Mamadou, Mle 140298.

Directeurs Centraux :

• Monsieur Abdrahman Nagari, conseiller des affaires étrangères, Mle 82937, est nommé directeur général des relations bilatérales, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

• Monsieur Moussa Bana, inspecteur principal du trésor, Mle 56917, est nommé directeur des ressources financières, du matériel et des marchés publics, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

• Monsieur Mahamane Bachir Léko, conseiller des affaires étrangères, est nommé directeur de la documentation et des archives diplomatiques, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

• Monsieur Abdoul Kadri Moumouni, secrétaire des affaires étrangères, Mle 79176, est nommé directeur du protocole d’Etat, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

• Monsieur Moctar Halidou Djibo, secrétaire des affaires étrangères, Mle 85535, est nommé directeur de la traduction et de l’interprétariat, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

Recteurs des Universités Publiques

• Monsieur Saidou Mamadou, professeur titulaire, Mle 182, est nommé recteur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Docteur Sani Mamane, maître de conférences, Mle 03/066, est nommé recteur de l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi.

• Monsieur Habou Oumarou, maître de conférences agrégé, Mle 04/001, est nommé recteur de l’Université de Zinder.

Vice-recteurs des Universités

• Monsieur Adamou Rabani, professeur titulaire, Mle 407, est nommé vice-recteur de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Docteur Saidou Adamou, maître-assistant, Mle 03/075, est nommé vice-recteur de l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi.

• Docteur Zakari Aboubacar, maître de conférences, Mle 03/021, est nommé vice-recteur de l’Université de Zinder.

Doyens des facultés des Universités

• Docteur Dodo Boukari Abdou Karimou, maître-assistant, Mle 186, est nommé doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques (FSJP) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Monsieur Saley Bisso, professeur titulaire CAMES, Mle 375, est nommé doyen de la faculté des sciences et techniques de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Monsieur Sani Rachid, professeur titulaire, Mle 341, est nommé doyen de la faculté des sciences de la santé (FSS) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Docteur Daouda Diallo Boubacar, maître de conférences, Mle 281, est nommé doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Monsieur Balla Abdourahamane, professeur titulaire, Mle 348, est nommé doyen de la faculté d’agronomie (FA) de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Docteur Abdoulaye Diouf, maître de conférences, Mle 05/105, est nommé doyen de la faculté d’agronomie et des sciences de l’environnement de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Docteur Saley Karim, maître de conférences, Mle 03/074, est nommé doyen de la faculté des sciences et techniques de l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi.

• Docteur Ado Salifou Arifa Moussa, maître assistant, Mle 03/025, est nommé doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Zinder.

• Docteur Adamou Harissou, maître de conférences agrégé, Mle 04/010, est nommé doyen de la faculté des sciences de la santé de l’Université de Zinder.

• Docteur Tahirou Younoussi Adama, maître de conférences agrégé, Mle 03/021, est nommé doyen de la faculté de droit, d’économie et de gestion de l’Université de Tahoua.

Directeurs des Ecoles et Instituts des Universités

• Docteur Mounkaïla Harouna, maître de conférences, Mle 343, est nommé directeur de l’Ecole normale supérieure de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Docteur Bontianti Abdou, maître de conférences agrégé, Mle 331, est nommé directeur de l’Institut de Recherches en Sciences Humaines de l’Université Abdou Moumouni de Niamey.

• Docteur Djibo Souley, enseignant technologue, Mle 02/042, est nommé directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université Dan Dicko Dankoulodo de Maradi.

Monsieur Adamou Abdoulaye, enseignant-chercheur, Mle 02/004, est nommé directeur de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université de Zinder.

• Docteur Salissou Abou, assistant, Mle 02/013, est nommé directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Tahoua.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

• Monsieur Seyni Souley, ingénieur d’Etat en hydraulique agricole, est nommé président du conseil d’administration du FAFPA, au Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT

Il est mis fin aux fonctions de conseillers techniques du Ministre de la Jeunesse et du Sport exercées par les personnes ci-après :

• Monsieur Idé Moussa ;

• Monsieur Harou Kalla ;

• Monsieur Abdoul Aziz Hima Souley ;

• Monsieur Abdou Ango ;

• Monsieur Abdou Niandou ;

• Monsieur Issa Labo.

Conseillers techniques :

• Monsieur Dantata Ousmane, est nommé conseiller technique du Ministre de la Jeunesse et du Sport.

• Madame Goukoye Karimou Aïchatou, inspectrice jeunesse et sport, Mle 50303/N, est nommée conseillère technique du Ministre de la Jeunesse et du Sport.

• Monsieur Elh. Tiémogo Ibrahim Moussa, Mle 77800/T, est nommé conseiller technique du Ministre de la Jeunesse et du Sport.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EQUIPEMENT

• Monsieur Amine Aliou, ingénieur général des travaux publics, Mle 59981/Y, est nommé inspecteur général des services, au Ministère de l’Equipement.

• Monsieur Abba Nakoira Mahamadou Bachirou, ingénieur en chef des travaux publics et mines, Mle 82771/M, est nommé directeur général des travaux publics, au Ministère de l’Equipement.

• Monsieur Issa Ousmane, ingénieur en chef des travaux publics, est nommé directeur des routes et ouvrages d’art, au Ministère de l’Equipement.

• Madame Adjara Toyé Kiépin Idrissa, ingénieur d’Etat en génie civil, Mle 136272/R, est nommée directrice des études techniques des routes rurales, au Ministère de l’Equipement.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

• Monsieur Magagi Maman Dada, contrôleur de gestion, est nommé Gouverneur de la région d’Agadez.

• Monsieur Issa LEMINE, Mle 60639, est nommé Gouverneur de la région de Diffa.

• Monsieur Albachir Aboubacar, gestionnaire des projets, est nommé Gouverneur de la région de Dosso.

• Monsieur Chaïbou Aboubacar, ingénieur, est nommé Gouverneur de la région de Maradi.

• Monsieur Oudou Ambouka, chargé d’enseignement, Mle 50482/Z, est nommé Gouverneur de la région de Niamey.

• Monsieur Moussa Issa, Mle 56349, est nommé Gouverneur de la région de Tahoua.

• Monsieur Diori Dourahamane, ingénieur, est nommé Gouverneur de la région de Tillabéri.

• Monsieur Laouali Amadou Madougou, juriste, est nommé Gouverneur de la région de Zinder.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

• Madame Kouriram Atchabi Kajima, Mle 59958/Z, est nommée conseillère technique du Ministre de l’Education Nationale.

• Madame Mahamane Hassana Rabo, Mle 61008/X, est nommée inspectrice des services au Ministère de l’Education Nationale.

• Madame Soumaïla Aïchatou Rosalie Antoine, professeur d’enseignement secondaire, Mle 58516/M, est nommée inspectrice des services au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Hassan Djibrilla, inspecteur pédagogique, Mle 76916/X, est nommé inspecteur des services au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Ibrahim Islamane, Mle 75650/C, est nommé inspecteur des services au Ministère de l’Education Nationale.

• Madame Maman Brah Adama, inspectrice principale de l’enseignement primaire, Mle 65389/N, est nommée directrice de l’enseignement préscolaire et primaire, au Ministère de l’Education Nationale.

• Madame Gagara Fatchima, chargée d’enseignement, Mle 65283/C, est nommée directrice de l’enseignement secondaire général, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Ali Habou Mahaman, professeur d’enseignement secondaire, Mle 64043/B, est nommé directeur de l’enseignement franco-arabe, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Bohari Maïdawaki, professeur d’enseignement secondaire, Mle 61773/M, est nommé directeur de l’enseignement privé, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Goukoye Karimou Amadou, inspecteur de l’éducation physique et sportive, Mle 82031/P, est nommé directeur de l’éducation physique et sportive, au Ministère de l’Education Nationale.

• Madame Laouali Mariama Chipkaou, professeur certifié/inspectrice primaire, Mle 62638/N, est nommée directrice de la promotion de la scolarisation des filles, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Alhousseini Mamane, inspecteur d’académie, Mle 56433/S, est nommé directeur de la formation initiale et continue, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Khamise Cherfedine, sociologue, Mle 62624/G, est nommé directeur du curriculum et de la promotion des langues nationales, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Soumana Halidou, professeur de l’enseignement secondaire, Mle 60601/G, est nommé directeur des évaluations, des concours et de l’orientation scolaire, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Laouali Abdo, titulaire d’un DEA en sciences de l’éducation, Mle 66732/W, est nommé directeur d’appui à la gestion des établissements, au Ministère de l’Education Nationale.

• Madame Sidi Rahila Dabeye Noma, inspectrice principale d’alphabétisation et d’éducation non formelle, Mle 74312/Z, est nommée directrice des programmes d’alphabétisation et formation des adultes, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Bassirou Seibou, inspecteur d’alphabétisation, Mle 47914/B, est nommé directeur de l’éducation non formelle, au Ministère de l’Education Nationale.

• Madame Gaptia Gasso Rabi, inspectrice d’alphabétisation et éducation non formelle, Mle 77326/G, est nommée directrice du suivi et de l’évaluation, au Ministère de l’Education Nationale.

• Monsieur Mahamam Djibo, ingénieur statisticien, Mle 77316/E, est nommé directeur des statistiques et de la promotion de l’informatique, au Ministère de l’Education Nationale.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

• Monsieur Amadou Maouli Mahamane Laminou, magistrat, Mle 61146/H, est nommé directeur de la législation, au Ministère de la Justice.

• Monsieur Maman Na Ayo Moutari, magistrat, Mle 79396/R, est nommé directeur des droits humains et de l’action sociale, au Ministère de la Justice.

• Monsieur Abdoul Aziz Labo, directeur administratif, Mle 79629/R, est nommé directeur des ressources humaines, au Ministère de la Justice.

• Monsieur Daouda Ibrahima Dambadji, inspecteur du trésor, Mle 152937/T, est nommé directeur des ressources financières et du matériel, au Ministère de la Justice.

• Monsieur Garba Kalla, magistrat, Mle 63472/R, est nommé directeur général de l’Agence Centrale de Gestion des Saisies, des Confiscations, des Gels et des Recouvrements d’Avoirs, au Ministère de la Justice.

• Monsieur Bio Adamou, administrateur des assurances, Mle 63625/S, est nommé secrétaire général de l’Agence centrale de Gestion des Saisies, des Confiscations, des Gels et des Recouvrements d’Avoirs, au Ministère de la Justice.

• Madame Abdourhaman Amina, magistrat, Mle 65107/K, est nommée présidente du conseil d’administration de l’Agence Centrale de Gestion des Saisies, des Confiscations, des Gels et des Recouvrements d’Avoirs, au Ministère de la Justice.

AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES

• Monsieur Idder Adamou, conseiller du Président de la République, est nommé président du conseil d’administration de l’Agence Judiciaire de l’Etat, au Ministère des Finances.

• Monsieur Alhassan Elhadji Abdallah Mohamed, inspecteur central du trésor, Mle 115029/K, est nommé contrôleur des marchés publics et des opérations budgétaires, au Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et d’Apprentissage, au Ministère des Finances.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES SOCIALES

• Docteur Ibrahim Souley, Mle 70872/Z, est nommé inspecteur général des services, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Madame Oumara Fatimé Elhadj Mahaman Intchi, gestionnaire de projets, Mle 78476/F, est nommée inspectrice des services au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Gagara Ramatou Madougou, médecin, Mle 102448/M, est nommée inspectrice des services au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Amadou Salamou, médecin, Mle 74847/H, est nommée inspectrice des services au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Monsieur Koro Maiga Abdoulaye, gestionnaire des services sanitaires et sociaux, Mle 72205/D, est nommé inspecteur des services, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Marcel Lucien Omar, médecin, Mle 79066/V, est nommé inspecteur des services, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Halimatou Moumouni, Mle 102251/Y, est nommée directrice des laboratoires de santé, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Madame Sourghia Mariama, Mle 62525/D, est nommée directrice de l’organisation des soins, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Abdou Dalla Gagara, Mle 78909/R, est nommé directeur de la médecine hospitalière, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Amadou Housseini, Mle 79091/W, est nommé directeur de la planification familiale, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Nassirou Ousmane, Mle 74982/R, est nommé directeur de la nutrition, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Fati Tidjani Issagana, Mle 82807/Z, est nommée directrice de la santé de la mère et de l’enfant, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Rachid Fatima Moustapha, Mle 67814/G, est nommée directrice de la santé des adolescents et des jeunes, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Madame Samna Habiba, Mle 70946/B, est nommée directrice de la promotion des personnes handicapées et de l’inclusion sociale, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Madame Abdoulwahab Haoua Bouzou, Mle 62719/P, est nommée directrice de la protection des personnes âgées, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Madame Tahirou Ramatou Ly, Mle 71964/M, est nommée directrice de la promotion de la solidarité, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Monsieur Zakari Adamou, Mle 74031, est nommé directeur de la santé communautaire, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Djibo Garba, Mle 70980/D, est nommé directeur des études et de la programmation, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Monsieur Issa Yahaya, est nommé directeur des ressources humaines, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Docteur Aïda Mounkaïla, Mle 102547/R, est nommée directrice des statistiques, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Monsieur Illo Mahamidou, Mle 57841/T, est nommé directeur des archives, de l’information, de la documentation et des relations publiques, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Monsieur Halido Mamoudou, Mle 75182/P, est nommé directeur des marchés publics et des délégations de service public, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Monsieur Kiassa Adamou, Mle 65122/J, est nommé directeur des infrastructures et des équipements sanitaires, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Monsieur Souley Galadima Abdoulkarim, Mle 63754/B, est nommé directeur des ressources financières et du matériel, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

Madame Oumarou Esta Moussa Salifou, Mle 63759/G, est nommée directrice de la législation, au Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales.

• Professeur Adehossi Eric Omar Jean Pierre, Mle 6316/UM, est directeur général de l’Hôpital Général de Référence de Niamey.

• Médecin-colonel Oumara Mamane, Mle OA/SM, est nommé directeur général de l’Hôpital National de Niamey.

• Professeur Brah Souleymane, agrégé de médecine interne, Mle 503/UAM-PB/45/FSS, est nommé directeur général de l’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo.

• Docteur Mansourou Youssouf, médecin, Mle 79155/W, est nommé directeur général de l’Hôpital National de Zinder.

• Professeur Nayama Madi, gynéco-obstetricien, Mle 06298/UM, est nommé directeur général de la Maternité Issaka Gazoby de Niamey.

• Monsieur Bawan-Allah Goubékoy, gestionnaire des hôpitaux, Mle 57816/S, est nommé directeur général de l’Ecole Nationale de Santé Publique de Zinder.

• Docteur Alhassane Djibo, Mle 66484/W, est nommé directeur général de l’Ecole Nationale de Santé Publique de Diffa.

COMMUNICATIONS.

Le Conseil des Ministres a entendu quatre (04) communications :

1) Deux (02) communications du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales :

a) la première communication est relative à la situation de la Covid-19.

A la date du 23 septembre 2021, la situation se présente comme suit :

L’analyse de la tendance épidémiologique de la COVID-19 montre que la situation est toujours sous contrôle.

Le nombre de nouveaux cas positifs notifiés par rapport à la semaine précédente est stationnaire. Un total de 40 nouveaux cas a été notifié cette semaine, avec 38 au niveau de la région de Niamey et 02 au niveau de la région d’Agadez.

Le niveau des indicateurs est satisfaisant. Le taux d’attaque hebdomadaire de la Covid-19 est stationnaire, avec 0,17 cas/100 000 habitants au cours des deux (02) dernières semaines.

Les défis majeurs sont : le renforcement de la surveillance dans le contexte de la circulation du variant Delta ; l’amélioration de la couverture vaccinale.

b) la deuxième communication du Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales est relative à la situation du choléra au Niger.

A la date du 23 septembre 2021, la situation se présente comme suit :

Au total 31 districts ont notifié des cas parmi lesquels 17 sont actifs.

Le nombre d’admissions des cas suspects mis à jour est passé de 802 cas la semaine 35 à 707 cas la semaine 36, soit une réduction d’environ une centaine de cas. Un total de 21 décès a été enregistré au cours de cette semaine.

Les actions destinées à la prévention et à la prise en charge de cette épidémie se poursuivent.

2) Une (01) communication du Ministre de la Jeunesse et du Sport relative au 38ème Forum des Secrétaires Généraux des Comités Nationaux Olympiques (CNO) d’Afrique qui se tiendra du 26 au 28 novembre 2021 à Niamey.

3) Une communication du Ministre des Finances relative au lancement des activités d’assainissement du fichier brut issu du recensement biométrique des agents de l’Etat, des retraités et des étudiants bénéficiaires de bourses et aides sociales.

4) Une communication du Ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes relative à la situation des inondations.

I. Situation des dégâts à la date du 13 septembre 2021

– ménages sinistrés : 25 888 ;

– personnes sinistrées : 206 457 ;

– maisons effondrées : 14 884 ;

– pertes en vies humaines : 70.

Il faut noter également que d’autres dégâts ont été enregistrés à savoir : la perte de gros et de petits ruminants ; l’effondrement de latrines, de classes, de puits, de forages, de mosquées, d’infrastructures routières ainsi que la submersion d’aires de culture.

II. Situation des besoins à la date du 13 septembre 2021

A la suite de ces inondations les besoins se présentent comme suit : Abris : 14 884 ; biens non alimentaires (NFI) : 14 884 ; céréales : 2589 tonnes ; sucre : 130 tonnes ; sel : 63 tonnes ; huile : 129 435 litres.

L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence Monsieur le Président de la République a levé la séance.