Audience à la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat reçoit la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie

Le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou a reçu, samedi en fin d’après-midi, la secrétaire générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie, Mme Michaëlle Jean. A sa sortie de cette rencontre avec le Chef de l’Etat, la secrétaire générale de l’OIF a déclaré qu’il était important pour le Président Issoufou Mahamadou et pour elle même de poursuivre la discussion engagée sur les stratégies qui sont déterminantes pour le développement humain et économique durable du Niger.

«Et je suis très heureuse que ce rêve, pour moi, se réalise, de venir au pays même pour discuter sur les stratégies, entre autres, de la santé, de l’éducation, de la mobilisation, de la formation, de la création d’emplois… que sur toutes ces dispositions, nous contribuerons à déployer ici, des incubateurs pour soutenir l’entreprenariat, la formation professionnelle, développer des partenariats économiques, renforcer la compétitivité etc…

Pour tout cela, il est important d’avoir ces échanges de proximité ; de venir aussi dans le pays même pour entendre les acteurs économiques ; voir sur cette terre qui a lancé les premiers appels sur la lutte contre la désertification, comment on peut avancer et rappeler cette vision qui est venue d’ici, mais en renforçant le développement des économies vertes.

C’est aussi ici, que l’OIF a su, avec le Niger développer une vraie stratégie pour ce secteur des économies vertes, les emplois verts pour les jeunes et la formation professionnelle en ce sens. Je suis très heureuse de venir sur cette terre où l’on a pensé une vision en matière énergétique avec le solaire ; l’un des points de notre discussion avec le Président. Notamment sur comment on peut accompagner le Niger sur le plan énergétique mixte où l’on pourrait allier l’hydro-électrique et le solaire.

L’OIF a une coopération très active avec le Niger : nous étions là durant le processus électoral, ainsi que pour le fichier électoral et l’audit de celui-ci. Là, nous revenons avec une mission sur le plan de l’accompagnement du développement économique et humain durable».