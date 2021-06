Audience À La Présidence De La République : Le Chef De L’Etat Reçoit L’Ordre Des Architectes Du Niger

Le Président de la République, Mohamed Bazoum a reçu le 25 juin, une délégation de l’Ordre des Architectes du Niger conduite par son président, M. Moutari A Danbaba.

A leur sortie d’audience, le président de l’Ordre des architectes du Niger a déclaré d’abord avoir présenté au Chef de l’Etat leur organisation avant d’émettre un certain nombre de requêtes concernant leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans son Plan de Développement Economique et Social à travers des propositions prometteuses, et l’implication des architectes locaux dans la réalisation des grands projets en matière d’infrastructures au Niger pour que les investissements puissent avoir des retombées sur le plan local, sur les entreprises et le développement de ces entreprises locales.

En effet, M. Moutari A Danbaba dit avoir parlé au Chef de l’Etat du problème récurrent de payement des travaux effectués dans le cadre des fêtes tournantes particulièrement à Maradi et à Agadez. Le président de l’Ordre des Architectes du Niger a précisé que leur organisation entend apporter sa contribution afin d’accompagner le programme du Président de la République visant à mettre fin aux classes en paillottes en proposant des solutions à travers la construction des classes alternatives.

Il a souligné avoir demandé l’implication de l’Etat pour soutenir le projet de la création d’une école d’Architecture au Niger dans un avenir proche en vue d’assurer la formation des cadres en nombre pour permettre le bon fonctionnement des collectivités du pays.

Par Laouali Souleymane(onep)