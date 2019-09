Audience du Président de la République du Niger à New York : Haut Commissariat Initiative 3N, Université de Tahoua et Rutgers University…

Le 22 Septembre 2019, une délégation composée de l’Ambassadeure Professeur Hassana Alidou, les Enseignants-Chercheurs de Rutgers University, Professeur Ousseina Alidou, Professeur Jim Simon, et ceux de l’Université de Tahoua le Vice Recteur Professeur Hamadou D Youssoufou et Professeur Abdoulkarim Sani a rencontré le Président de la République du Niger, Son Excellence Mahamadou Issoufou qui participe à l’Assemblée Générale des Nations unies. L’audience a eu lieu en présence du Directeur de Cabinet du Président Ministre Mahamadou Ouhoumoudou et du Haut Commissaire à l’Initiative 3N Ali Béty.

Le But de la rencontre est de présenter la situation de la coopération entre Rutgers University, le Haut Commissariat à l’Initiative 3N et l’Université de Tahoua afin d’obtenir le soutien du Président de la République dans le cadre de la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du projet STRING élaboré par Rutgers University et le Haut Commissariat à l’Initiative 3N dans le but de renforcer les capacités individuelles et institutionnelles au niveau des universités du Niger et le monde rural particulièrement dans le secteur de l’agriculture et l’élevage ainsi que la transformation des produits agricoles et l’amélioration de la chaîne valeurs et le développement de l’entrepreunariat dans le secteur agricole.

Il s’agit aussi d’entretenir le Président sur les conclusions de la visite de la délégation de l’Université de Tahoua à l’Université de Rutgers University pour la signature de l’accord cadre et la mise en œuvre des programmes de formation et recherche entre les deux institution universitaire.

Le président a réitéré le soutien du Niger dans le cadre du projet STRING qui participe pleinement à la transformation des communautés rurales. Le président a indiqué que ce projet cadre avec l’engagement pris avec le peuple nigérien. Il a insisté sur le fait qu’aucun développement n’est possible sans une transformation et une mise en valeur du potentiel agricole rural.

Le président de la République a rappelé que le Niger a une population jeune qu’il faudra former, encadrer et pour laquelle il faudra fournir des opportunités.

La délégation a également rencontré la Première Dame du Niger, Hajia Aissata Issoufou, Présidente de la formation Guri Vie Meilleure. Les discussions ont porté sur la Conférence sur l’Etat de l’Education en Afrique organisée par le Africa America Institute qui a invité la Première Dame en reconnaissance comme une bonne pratique des actitivités relatives au Prix d’Excellence offert chaque année aux meilleurs élèves filles et garçons du Niger. Cette bonne pratique contribue à la scolarisation des jeunes filles et la poursuite des études à l’université.











Le soutien que sa fondation apporte aux établissements scolaires du Niger en ordinateur consolide de l’acquisition des compétences informatiques et académiques des enseignants et leurs élèves. Il s’agit d’initier les élèves nigériens à l’outil informatique avant leur admission à l’Université.

Dans un monde compétitif et plein en mouvement, l’apprentissage de l’informatique est crucial dans les processus d’apprentissage académiques et transformation social. Des échanges ont eu lieu sur la mobilisation de partenaires institutionnels afin de collecter des ordinateurs et les mettre à la disposition des apprenants au Niger.