Aujourd’hui l’ASECNA est solide et se porte très bien…

L’hebdomadaire Jeune Afrique dans son édition du 23 au 29 juin 2019 a sorti un « brulot nauséabond » pour salir délibérément l’ASECNA et ses responsables.

Sous le titre « Exclusif – Sécurité aérienne : Les milliards envolés de l’ASECNA ». Dans ledit dossier, le magazine évoque notamment, un « vent de suspicion qui balaie actuellement plusieurs services et instances de l’ASECNA », « des sommes considérables…disparus, vraisemblablement détournées », une « gestion budgétaire catastrophique » de « l’absence de contrôle interne et de validation hiérarchique », « du règne des incohérences, aberrations et autres insuffisances »,« une absence d’outils de gestion fiables et modernes » et « des errements dénoncés sans effet depuis des années »

Ce pamphlet qui prend des aspects d’une enquête exclusivement à charge et un réquisitoire contre l’ASECNA est une attaque circonstancielle de l’Agence.

Sans donner une leçon d’éthique et déontologie à Jeune Afrique, nous pensons que ce genre de « scoop » ne doit pas uniquement se contenter des situations factuelles sorties de leur contexte ni se contenter des élucubrations d’un agent décrit par cet article et qui serait prêt à falsifier les factures dues à l’Agence à son seul profit sous forme de « commission sur la non-facturation ».

Ces types d’agents indélicats ont été licenciés, poursuivis devant les tribunaux, et même emprisonnés. Pour être crédible, ce genre d’article doit être soutenu par la part de vérité des responsables de l’ASECNA.

L’Agence a certes traversé des moments difficiles notamment de 2013 à 2015 où ses comptes n’ont pu être certifiés pour des raisons essentiellement techniques avec l’introduction du PGI, mais aujourd’hui l’ASECNA est solide.

Pour preuve, la Direction Générale vient de signer, le 18 juin 2019 à Paris, les conventions de financement de cent (100) milliards de francs CFA avec l’appui de la banque panafricaine (ECOBANK), et la mise en place des garanties du prêt AFD de quarante milliards, bouclant ainsi les besoins du budget d’investissement du PSE 2018-2022.

Comme on le voit, l’Agence, a une grande expérience de la gestion des fins de mandats du Directeur Général. Elle ne laissera pas divertir, de quelque manière que ce soit, de la mission si sensible de sécurité de la navigation aérienne que ses Etats membres lui ont confiée et que ses usagers attendent d’elle.

Par Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtam Info News