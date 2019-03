Avec un budget de près de 31 milliards FCFA, la ville de Niamey se met à l’heure du sommet UA

La ville de Niamey qui accueille en juillet prochain le sommet de l’Union Africaine a soumis mardi 5 mars à son conseil un projet de budget 2019 évalué à près de 31 milliards de FCFA.

Le président de la Délégation spéciale de la Ville de Niamey, Mouctar Mamoudou a expliqué que le retard dans l’adoption du Budget est lié aux concertations et à la prise en compte des programmes des autres acteurs de la ville de Niamey.

Selon M. Mamoudou Mouctar, le choix de travailler avec ces acteurs vise à prendre en compte autant que possible les préoccupations de la Ville de Niamey et surtout celles des plus hautes autorités avec l’organisation du 33ème Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union Africaine qui se tiendra en juillet 2019.

« Notre capitale n’a jamais connu une telle volonté politique de ce niveau. Aujourd’hui avec le sommet de l’UA, nous avons énormément d’urgences à gérer et que nous pouvons prendre en compte suffisamment dans ledit budget », a-t-il noté.

«Nous devons répondre à ce défi et vous conviendrez avec moi, qu’abriter un tel évènement n’est pas chose fortuite car cela relève de la reconnaissance et de la confiance faite à l’endroit du Chef de l’Etat et au gouvernement à travers eux l’ensemble de la population Nigérienne » , a déclaré M. Mamoudou Mouctar.

Il a, également, souligné que relever un tel défi, voudrait dire la recherche des moyens conséquents pour y faire face afin de donner une bonne image de notre capitale. «Ces moyens, nous les trouverons à travers l’examen et l’adoption du projet de budget porté à votre attention et que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui et qui a pris en compte toutes les réalisations nécessaires à l’accomplissement de notre projet partagé : «faire de Niamey, une capitale Nyala, propre et accueillante », a-t-il précisé.

Plusieurs chantiers sont en cours dans la capitale pour plusieurs dizaines de milliards de FCFA (aéroport pour 101 milliards, hôtel président pour 37 milliards, la voix express pour plus de 20 milliards, centre de conférence) dans le cadre du sommet de l’UA et du programme de modernisation de la ville ‘’Niamey Nyala’’.







Par Agence Nigerienne de Presse