Avis de recrutement a la Banque de l’Habitat du Niger (BHN)…

Fonctions

Sous la supervision d’un Directeur Opérationnel, l’agent aura à : · Participer à la consolidation du dispositif de maitrise des risques (DMR) plus particulièrement en effectuant l’analyse contradictoire de crédit (rentabilité, garantie, qualité des données, …) et le suivi régulier du risque de contrepartie du portefeuille de crédit (entreprises, particuliers) ; · Procéder périodiquement à la production des états de reporting nécessaires pour le pilotage du risque de crédit ; · Participer à la maintenance du circuit d’instruction, d’analyse et de décision dédié aux dossiers de crédit ; · Etablir un dialogue permanent avec la filière commerciale dans le strict respect de l’indépendance requise pour l’exercice de la fonction d’analyste crédit ; · Assister le réseau commercial en cas de besoin (montage des dossiers de crédit, actions de sensibilisation, …) · Exécuter toutes autres tâches que la Direction de la banque pourrait lui confier.