BABYGATE: après sa condamnation, Hama Amadou devant, la CEDEAO

Le président du parti Lumana en fuite, Hama Amadou a été condamné, il y a quelques semaines, à un an de prison ferme dans le cadre d’une affaire de trafic de bébés. Alors que l’on croyait cette affaire désormais close, la défense de Hama Amadou, saisit la cour de justice de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest). C’est donc un nouveau rebondissement dans cette triste affaire de trafic de nouveau-nés pour laquelle Hama Amadou et plusieurs autres personnalités sont impliquées et ont été condamné en mars dernier.

La défense du Hama Amadou a décidé de saisir la cour de justice de la CEDEAO. Elle estime que son client est victime de graves violations des droits de l’Homme et en évoquant pour preuves, »le non-respect de son immunité parlementaire, une arrestation illégale, un emprisonnement arbitraire, des accusations imaginaires, une instruction à charge, la violation des règles d’un procès équitable, la condamnation pour un crime inexistant en droit, des pressions de l’exécutif sur les tribunaux et l’absence de recours devant des juridictions indépendantes. »

Face à ce qu’il qualifie d’arbitraire »délibérément organisé » contre lui, l’ex premier ministre et ancien président du parlement, qui ne disposerait plus d’aucun recours au Niger, qu’il prétend gouverner, a donc préféré avoir recours à la cour des droits de l’Homme de la CEDEAO. Selon son avocat Me Mossi, les poursuites sont sans fondement légal, en l’absence d’incrimination possible des faits reprochés. »

Un procès non équitable et une condamnation prononcée en violation de toutes les règles de procédure, dans le seul but de faire barrière aux ambitions politiques de l’opposant », estime l’avocat. Tels sont entre autres les arguments, toujours les mêmes relevés dans le dossier de trafic de bébés, versés à la plainte formulée à l’intention des sept juges de la Cour de Justice de la CEDEAO.

La question est de savoir si les autorités judiciaires nigériennes pourraient se dédire au cas où la justice régionale relevait des insuffisances à la condamnation de Hama Amadou à qui il reste encore 8 mois de prison à purger, après le 4 mois passé à la prison de Filingué lors de sa détention préventive.

Toute cette affaire serait définitivement close et même oublié si et seulement si Hama Amadou et sa femme avaient accepté de faire le test ADN, tant revendiqué pour montrer leur innocence.