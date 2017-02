BAN KI-MOON NOMME UN NIGÉRIEN AU POSTE DE REPRÉSENTANT SPÉCIAL POUR LA RDC

Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé jeudi la nomination de Maman S. Sidikou, du Niger, au poste de Représentant spécial de l’ONU pour la République démocratique du Congo (RDC) et chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO).

M. Sidikou succèdera à Martin Kobler, de l’Allemagne, a rappelé le chef de l’ONU dans un communiqué de presse rendu public par son porte-parole.

Le Secrétaire général a exprimé sa reconnaissance envers M. Kobler pour sa contribution importante et son dévouement en faveur de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO.

Fort d’une vaste expérience de plus de 25 ans au service de son pays, des Nations Unies et de l’Union africaine (UA), M. Sidikou occupe actuellement le poste de Représentant spécial de l’UA pour la Somalie et chef de la Mission de l’UA dans le pays (AMISOM).

M. Sidikou a occupé par le passé divers postes de haut responsable pour son pays, notamment en tant qu’ambassadeur du Niger aux États-Unis de 2011 à 2014. Il a également occupé la fonction de chef de cabinet du Président de la République du Niger (1999) et de Ministre des affaires étrangères du pays (1997 à 1999).

De 1999 à 2011, M. Sidikou a travaillé au service de la Banque mondiale à Washington, aux Etats-Unis, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), au Nigeria, en Afghanistan, en Iraq et en Jordanie, et de l’ONG Save the Children, au Royaume-Uni, au Rwanda et en RDC.

M. Sidikou est titulaire d’un doctorat en éducation de la Florida State University.