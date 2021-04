BANK OF AFRICA GROUPE BMCE BANK: De l’événement webinaire (présentation des résultats) à une conférence de Presse

Edifier les participants sur les résultats des 6 BANK OF AFRICA cotées à la BRVM, pour une communication de qualité, fiable et transparente.

Fidèle à ses traditions de faire le point sur les actions menées au cours de chaque année, le Groupe BANK OF AFRICA a présenté le mardi 20 avril 2021 à travers un webinaire, les résultats au 31 décembre 2020 de ses 6 filiales cotées à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) d’Abidjan.

En effet, cet important événement a permis aux responsables du Groupe BOA d’édifier les participants sur les résultats des 6 Bank Of Africa cotées à la BRVM à savoir, BOA-BENIN, BOA-NIGER, BOA-CÔTE D’IVOIRE, BOA-BURKINA FASO, BOA-SENEGAL et BOA-MALI. L’objectif de cette rencontre est à la fois de délivrer une communication financière de qualité, fiable et transparente, et d’œuvrer avec pédagogie pour une meilleure connaissance des titres BOA sur les marchés ainsi que de ses chiffres.

L’événement est de taille ! Malgré les distances qui séparaient les uns des autres, les participants ont été suffisamment informés sur les résultats enregistrés au cours de l’année 2020. Cette présentation s’est déroulée sous les hospices du Directeur Général du Groupe BANK OF AFRICA, M. Amine Bouabid, en présence du Directeur Général adjoint M. Abderrazzak Zebdani, le Directeur Régional UEMOA, M. Mamadou Igor Diarra, la Directrice des Participations Laura Tran, le Directeur Financier M. Jean François Monteil, le Directeur de la Communication, M. Stéphane Carrer, les Directeurs des 6 BOA concernées, et environ 400 membres de la communauté financière d’Afrique de l’Ouest dont des acteurs de la société de bourse, fonds d’investissement, investisseurs institutionnels et privés, analystes, journalistes, etc.

Pour rappel, le Groupe BANK OF AFRICA est aujourd’hui implanté dans 18 pays, dont 8 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Togo et Sénégal), 8 en Afrique de l’Est et dans l’Océan Indien (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie, Rwanda), en République Démocratique du Congo, ainsi qu’en France.

Le Groupe BANK OF AFRICA est majoritairement détenu par la BMCE Bank, 3ème banque au Maroc. BMCE Bank apporte un puissant soutien stratégique et opérationnel au Groupe BANK OF AFRICA, ainsi qu’un accès direct à des marchés internationaux grâce à sa présence en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Né il y a 35 ans, le Groupe BOA compte aujourd’hui plus de 6 000 collaborateurs, il présente au 31 décembre 2020, un total de bilan consolidé de 8,7 milliards d’euros et enregistre à cette date un bénéfice net consolidé de 102,7 millions d’euros, dont 65,7 millions d’euros part du Groupe.

Rencontre conférence de presse suite à la présentation des résultats

Deux jours après l’événement webinaire, les initiateurs ont organisé une conférence de presse par visioconférence le jeudi 22 avril 2021, pour permettre aux journalistes ayant participé au webinaire d’avoir une communication de qualité, fiable et transparente sur les activités de la BOA en général et les résultats de ladite institution bancaire au 31 décembre 2020.

Au cours de cette conférence, le Directeur Général Adjoint du Groupe, M. Abderrazzak Zebdani a répondu à tour de rôle aux préoccupations et interrogations des hommes de médias des différents pays.

En effet, le conférencier s’est appesanti sur l’environnement bancaire, les performances commerciales et financières et les comportements boursiers de toutes les 6 banques en question. Tout de même, on constate, une performance et un dynamisme de la BANK OF AFRICA dans le secteur bancaire, malgré l’avènement de la COVID-19 qui a éprouvé le monde entier. La cerise sur le gâteau ! A chaque question posée une réponse satisfaisante !

Les filiales de la BOA restent ouvertes à tout le monde. « C’est un droit pour chaque citoyen d’avoir un compte bancaire et les portes de la BOA restent ouvertes pour tout le monde » a martelé M. Abderrazzak Zebdani avant de remercier l’ensemble des participants à la conférence de presse.

Nous vous invitons sur le site www.boaniger.com pour découvrir nos chiffres et plus encore !

Par Tamtam Info News