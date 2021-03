Bazoum Mohamed élu président de la République du Niger…

Share on Twitter

Bazoum Mohamed est élu président de la République du Niger avec 55,66% devant Mahamane Ousmane qui a recueilli 44,34% selon la cour constitutionnelle qui vient à l’instant de valider officiellement les résultats du second tour des élections présidentielles.

Ainsi, la cour constitutionnelle a presque confirmé les résultats déjà proclamés par la ceni même si certaines réclamations du candidat mahamane ousmane ont été retenues.

C’est la démocratie nigérienne qui vient de gagner et nous espérons que le perdant qui est un démocrate, sage, reconnu et respecté acceptera ces résultats et appellera ses partisans aux respects des textes réglementaires.