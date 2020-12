Bazoum, très bien accueilli à Tillaberi…

Le PNDS poursuit la mobilisation dans la région du fleuve en prélude aux élections présidentielles de décembre prochain. En effet, après Dosso, c’est au tour de la région du fleuve de réserver un accueil des grands jours au président du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme, M. Bazoum Mohamed, candidat aux élections présidentielles 2020-2021.



C’est la tribune officielle de la région de Tillaberi qui a servi de cadre, cet après midi, au plus grand meeting, que la région du fleuve n’a jamais connu, depuis l’ouverture des campagnes électorales.





Cette forte mobilisation des militants du PNDS-Tarayya et les résultats des élections locales du 13 décembre passé, montrent clairement que Tillaberi aussi est conquise, à l’image des autres villes sillonnées par le président Bazoum !Plusieurs déclarations en langues locales (Sonrai-Zarma, Haousa, etc.) ont marqué cette rencontre pour expliquer, sans langue de bois à la population, les raisons de sortir massivement, le 27 décembre prochain, pour remplir les urnes au profit des candidats du PNDS-Tarayya, pour les élections législatives et présidentielles.

Souhaitant la bienvenue au président Bazoum et sa délégation venue de Niamey pour la circonstance, le coordinateur régional du PNDS-Tarayya M. Hama Adamou Souley a réaffirmé la détermination de sa coordination à se battre pour le ‘’Coup KO’’.

« Après ce meeting, nous allons passer le message de notre projet de société, dans tout les coins et recoins de la région du fleuve pour pouvoir rentrer dans l’histoire, en votant 100% pour le PNDS-Tarayya le 27 décembre prochain » assure, le coordinateur régional du PNDS-Tarayya M. Hama Adamou Souley.Le combat politique que mènent Bazoum et ses camarades, continue de porter ses fruits, car au cours de ce meeting, 4 députés de la région de Tillaberie, à savoir, Ayouba Hassane et Boubé Taroume de MNSD Nassara, Abdou Issaka de Amin Amen, et Issoufou Issaka du Moden FA Lumana, ont fait une déclaration pour renoncer à leurs formations politiques respectives.









Ils ont dans leur déclaration dit « regagner le bon camp de Bazoum pour l’émergence et la prospérité de notre cher pays le Niger ». En prenant la parole, M. Bazoum Mohamed s’assure de sa victoire dans cette région dans laquelle son parti, continu d’enregistrer des adhésions massives. En effet, Bazoum a édifié les militants sur les secrets des urnes, issus des élections locales, où Tarayya occupe les têtes de toutes les communes et villes.

« Les élections locales du 13 décembre dernier témoignent combien notre parti est bien implanté à Tillaberi. En 2016, nous étions 2èmes dans cette région, aujourd’hui, nous sommes 1ers. Ce que je vais vous dire la population de Tillaberi, ce que Tarayya est le 1er parti à Agadez, Diffa, Dosso, Maradi, Niamey, Tahoua, Zinder, bref, partout au Niger. Dans la plus part des localités du Niger Tarayya a pris tous les sièges de conseillers » a précisé M. Bazoum en invitant les populations de se lever comme un seul homme le 27 prochain pour la victoire finale.

M. Bazoum Mohamed a saisi l’occasion pour rappeler les grandes réalisations de la renaissance acte 1 et 2 dont la région de Tillabéri en a suffisamment bénéficié. Dans son programme dit ‘’Programme de Renaissance acte 3, Bazoum compte assurer la continuité des efforts de Issoufou Mahamadou au grand bonheur du peuple nigérien.