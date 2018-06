BENIN: Nourou-Dine Saka Saley : « le Code électoral ne favorise pas l’engagement politique des jeunes »

Le nouveau Code électoral du Bénin actuellement en examen à l’Assemblée nationale comporte des conditions qui ne favorisent pas l’engament politique des jeunes selon le Juriste Nourou-Dine Saka Saley.

Invité sur le panel de Café politique du 16 juin 2018 pour débattre du « Militantisme politique des jeunes en Afrique : enjeux et stratégies », Nourou-Dine Saka Saley a relevé deux conditions du nouveau Code électoral qui pourraient démotiver l’engagement politique des jeunes béninois.

« Primo, pour être candidat aux législatives, il faut avoir 25 ans. Secondo, pour être élu, le projet du Code électoral a mis en place un deuxième niveau de validation des élections. Même si vous avez le nombre de voix qu’il faut pour être élu, il faut que votre liste fasse un pourcentage des suffrages exprimés au plan national », a-t-il expliqué.

Pour le Juriste, en dehors des dispositions qui excluent d’office la diaspora, alors que cette dernière s’intéresse parfois plus à la vie publique béninoise ; le nouveau Code électoral, tel qu’il est présenté, est tout sauf une invitation aux jeunes à s’engager en politique. « Pourquoi les décideurs politiques veulent limiter les possibilités des jeunes d’entrée en compétition électorale ? », s’est-il interrogé avant de déplorer le fait que le nouveau Code tend à renforcer et pérenniser la dépendance politique des jeunes à l’égard de la bonne volonté des propriétaires des partis politiques, dans le sens où il leur faudra quémander des places et des positionnements sur les listes électorales.

« Je me suis abstenu de me prononcer sur le Code électoral… parce que je voulais qu’on puisse mettre un visage sur les auteurs de cette proposition de loi ». Nourou-Dine Saka Saley

Candidat aux élections législatives de 2019 dans la 16ème circonscription électorale de Bénin, Nourou-Dine Saka Saley, au cours du Café politique, a exposé aux jeunes acteurs politiques, les motivations qui l’ont poussé à s’engager en politique et à être candidat aux législatives à Cotonou. « On ne s’engage pas en politique pour changer son statut social, mais pour défendre une cause… Si vous êtes membre d’un parti politique et vous voyez que vos idées ne peuvent pas être portées par les leaders du parti, alors vous n’avez pas votre place dans cette formation politique », a-t-il conseillé aux jeunes.

Par Ignace SOSSOU

Source: http://beninwebtv.com