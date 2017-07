Bientôt des Administrateurs délégués à la tête des Communes

Le Conseil des ministres d’hier qui a consacré le limogeage tant attendu du Secrétaire Général du Gouvernement, Gandou Zakara et du Maire central de la ville de Niamey a été aussi l’occasion pour le Gouvernement d’examiner et adopter le projet de décret modifiant et complétant le décret n° 2012-582/PRN/MISPD/AR du 28 décembre 2012, fixant les conditions de nomination des membres des délégations spéciales des Collectivités Territoriales.

« Le décret n° 2012-582/PRN/MISPD/AR du 28 décembre 2012, est intervenu pour définir les conditions de nomination des membres des délégations spéciales à mettre en place pour assurer la continuité de l’administration des collectivités territoriales. Cependant, compte tenu notamment de la particularité des grandes villes et de la dimension des conseils régionaux, il est apparu nécessaire de réaménager la composition de ces délégations spéciales.

La présente modification intervient pour prendre en charge ces particularités », lit-on dans le compte rendu de ce Conseil des Ministres.

Autrement dit, très bientôt nous allons assister à la nomination en cascade des administrateurs délégués à la tête de nos communes en lieu et places des conseils municipaux inopérants et inefficaces.

Certes certains diront que c’est un recul de la démocratie, mais à notre avis, il vaut mieux promouvoir des Nigériens intègres de toutes les couches sociopolitiques pour diriger nos mairies, que de laisser des gens, hors mandat, donc des bandits en puissance, piller et voler les maigres ressources des collectivités territoriales. En effet, ce n’est pas uniquement Niamey la capitale qui a besoin d’un coup de balaie du Président de la République, toutes les grandes villes de notre pays souffrent de l’incurie et l’insouciance des Maires sans aucune assise populaire, des maires kleptomanes et qui se réfugient derrière les partis politiques pour narguer leurs administrés.

Ces maires dont le mandat a expiré depuis fort longtemps doivent être tous éjectés sans état d’âme. Il en est de même pour tous les conseillers régionaux et municipaux. A la place, l’Etat doit pouvoir nommer des Administrateurs délégués avec un cahier des charges précis et un temps d’exécution bien déterminé. De nombreux militaires et autres agents des forces de défense et de sécurité, des administrateurs chevronnés ont fait leur preuve d’efficacité dans la gestion des communes, il faut promouvoir cette race de cadres en laissant de côté, la politique politicienne et le fameux partage qui sont à la base de notre descente aux enfers.

Cette sorte de transition devra nous permettre d’assainir la gestion de nos communes en attendant l’organisation des élections municipales.

Le laisser aller et le laisser faire ont trop duré. Monsieur le Président de la République, donnez le coup de grâce à ces maires et conseils municipaux incompétents.