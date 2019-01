Bilan accrochage entre forces conjointes Niger-Nigeria et les terroristes…

Un accrochage a eu lieu le samedi 29 décembre 2018 dans la matinée

aux environs de 10 heures dans le village de Dounbouroum au Nigeria à

20 kms de Chirgué (département de Madarounfa ), frontière avec l’Etat de

Zamfara du Nigeria. Au cours de cet accrochage, on a enregistré, 10 morts et plusieurs blessés, côté ennemis, 5 morts et 3 blessés côté forces armées nigériennes, 5 morts côté forces de défense du Nigeria.

Les forces de défense et de sécurité du Niger étaient parties prêter

main forte à leurs amis du Nigeria pour éradiquer le terrorisme dans

la zone.

Au cours des combats, 5 de nos vaillants soldats ont perdu la vie, il

s’ agit du sergent Yacouba Abdou, le sergent Oumarou Seyni Kalifa,

le caporal Maman Sani Oumarou, 2éme classe Nouhou Boureima,2éme classe Mahamadou Bachir.

Hier matin 31 décembre 2018, le ministre de la Défense Nationale, M.

Kalla Moutari, le Gouverneur de Zamfara Abdoul Aziz Aboubakar Yari et

les autorités régionales ont assisté à la levée des corps de nos

vaillants soldats tombés sur le champ d’honneur, à la morgue de

l’hôpital de Maradi suivi de l’enterrement.

Après les cérémonies mortuaires, les deux délégations se sont rendues

à la compagnie militaire pour une prière pour le repos des âmes des

disparus.

Le Ministre Kalla Moutari a saisi l’occasion pour présenter au nom du

Président de la République, Elh Issoufou Mahamadou et du

Gouvernement, les condoléances les plus attristées aux familles des

disparus. Il a par la suite remercié au nom du peuple nigérien les

forces de défense du Niger et du Nigeria pour leurs efforts dans le

cadre de la lutte contre le terrorisme.

Le ministre Kalla Moutari devait ajouter que le Niger avec ses

multiples partenaires continuera à assurer sa sécurité et faire en

sorte qu’aucune portion de son vaste territoire ne soit occupée par

des ennemis.

Cette question sécuritaire continuera à être au centre de nos

préoccupations devait conclure Kalla Moutari. Le Gouverneur de

Zamfara quant à lui a indiqué que son Etat poursuivra ses efforts dans

le cadre de la défense et la sécurisation de nos deux populations du

Niger et du Nigeria. Abdul Aziz Aboubakar Yari , a fait un geste d’une

somme d’argent remise aux familles des disparus et aux blessés à qui

il a souhaité un prompt rétablissement.

Une rencontre a enfin eu lieu entre les deux délégations sur la

question sécuritaire tout au long de nos frontières.

Par Yacouba Oumarou (Tamtam Info News)