Bilan de la Campagne d’accueil des nouveaux-lles étudiant-s-es en France-Année 2016/2017

Le Conseil des Nigériens de France – CoNiF est une structure qui fédère et représente la diaspora nigérienne résidant en France. Cette structure est composée de plusieurs secrétariats parmi lesquelles figure le secrétariat chargé du Conseil Scientifique et de l’expertise. Ce dernier a pour mission de rendre visible les compétences nigériennes en France, de favoriser les relations entre équipes de recherche; entre universités françaises et universités nigériennes. Il assure également l’accueil, l’accompagnement et l’insertion des étudiants nigériens nouvellement arrivés en France.

Dans le cadre de nos activités, le CoNiF a pu établir un partenariat avec Campus-France. Ce partenariat est axé sur la mobilité des chercheurs, stagiaires et étudiants nigériens venant en France.

Grâce à la collaboration du Campus-France, le CoNiF à travers son réseau a accueilli ou aidé 281 étudiant-s-es, primo-arrivants, en cette rentrée 2016/2017 – en provenance du Niger, Algérie, Tunisie, Maroc, Koweït, Chine, Sénégal, Gabon et d’autres pays et à destination de 49 villes en France (métropole ou Outre-mer). Le Comité Directeur du CoNiF leur réitère la bienvenue et ses vœux de pleins succès dans leurs études en cette rentrée scolaire 2016/2017.

Cette campagne d’accueil des primo-arrivants prévue entre mi-aout et fin octobre a été prolongée jusqu’ à mi-novembre pour répondre aux sollicitations d’autres primo-arrivants en provenance du Niger. La force du réseau du CoNiF et la solidarité des nigériens ont permis d’apporter aide et soutien à nos compatriotes primo-arrivants en France. Nous avons certes eu quelques difficultés liées à des contraintes organisationnelles et circonstancielles dont certaines ont pu être rapidement résolues. Afin d’améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des nouveaux étudiants, le CoNiF entend organiser chaque année une Journée de réflexion dédiée à l’Etudiant Nigérien en France (JEN/F).

Nous remercions Campus-France-Niger pour la bonne collaboration qui a permis sans doute d’accueillir sereinement nos compatriotes primo-arrivants. Nos remerciements s’adressent aussi à tous les nigériens et amis du Niger qui ont participé de près ou de loin dans cette campagne d’accueil des primo-arrivants.

Enfin, pour d’amples informations, merci de contacter la Cellule Vie-Etudiante du CoNiF par mail : contact@conif-niger.fr