Bilan de l’an 7 du Président de la République : la Renaissance culturelle

La Renaissance culturelle, c’est quoi ? La Renaissance culturelle, en résumé, c’est les trois modernisations : modernisation sociale, modernisation politique et modernisation économique. Votre question porte sur la modernisation politique. Je l’ai toujours dit, notre pays a besoin d’un Etat démocratique fort, capable de garantir l’ordre, la paix, la sécurité et les libertés ; capable aussi de faire en sorte que chaque citoyen remplisse effectivement ses devoirs.

Mais pour atteindre ces objectifs, il y a malheureusement des obstacles que nous devons affronter. Ces obstacles sont, comme je l’ai dit dans mon discours dont vous avez fait allusion, dans la faiblecapacité à rendre justice, la corruption, la faible capacité à lever l’impôt, le communautarisme, l’ethnocentrisme, le régionalisme, etc.

Et malheureusement certains comportements de partis politiques et de structures de la société civile. Pour surmonter ces obstacles, il y a un travail de longue haleine à faire. Nous avons, au niveau du gouvernement, identifié des actions et mis en place une feuille de route pour mettre en œuvre ces actions identifiées afin de réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés sur le plan de la Renaissance culturelle.

Implication de tous les Nigériens La renaissance culturelle est non seulement un vaste chantier, mais aussi c’est un chantier qui relève du domaine du long terme ; c’est un chantier difficile parce qu’il s’agit de s’attaquer aux habitudes, de changer les mentalités, et c’est pour cela que je viens de dire tantôt que le gouvernement a mis en place une feuille de route, avec des actions à mettre en œuvre.

Et ces actions qu’il va falloir mettre en œuvre ont besoin de vecteurs, parce qu’il s’agit de diffuser des valeurs au sein de notre société, il s’agit de combattre les contre-valeurs au sein de notre société. Pour ce faire, nous avons besoin d’un certain nombre de vecteurs sont les chefs traditionnels, les leaders religieux, c’est aussi l’école, les médias, le cinéma, le folklore, etc.

Donc le gouvernement a conçu cette feuille de route et défini les actions qui nous permettrons d’avancer vers la réalisation des objectifs assignés à cet axe relatif à la renaissance culturelle. La Sécurité La sécurité a continué à être la priorité des priorités pour nous en 2016 et 2017. Nous y avons investi respectivement 17% et 21% de nos ressources budgétaires. Ça veut dire que, en 2016, nous avons investi dans la sécurité 17% de nos ressources budgétaires et en 2017, nous avons investi 21%. C’est presque autant que ce que nous avons investi dans le secteur de l’Education.

En effet, en 2016, nous avions investi 18% en faveur du secteur de l’Education contre 17% pour à la sécurité, et en 2017, nous avions investi 21% pour l’Education, exactement le même niveau que pour la sécurité.

Nous avons donc continué, en 2016 et 2017 à équiper, former et entrainer nos Forces de défense et de sécurité, auxquelles vous me permettriez de rendre hommage pour leur courage, leur professionnalisme, pour le sacrifice qu’elles ont consenti dans la lutte contre le terrorisme. Aux actions de nos Forces de défense et de sécurité, viennent s’ajouter les actions également des forces alliées qui nous aident dans cette lutte contre le terrorisme.

Récemment d’ailleurs, en rapport avec les forces Barkhanes, il ya eu des actions qui ont été menées, en particulier dans le Nord Tillabéri, avec la frontière Mali, et qui ont permis d’infliger des pertes énormes pertes à nos ennemis.