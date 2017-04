Bisbilles au MNSD Nassara

Le MNSD Nassara, le grand baobab qui a déjà perdu beaucoup de ses racines, risque cette fois ci d’être emporté par l’ouragan Tamboura. En effet, pendant que le président du parti, Seini Oumarou, gère avec peine les maigres os que lui a jetés son ralliement à la Renaissance, des grands ténors du parti complotent ouvertement pour le faire débarquer.

Ainsi chaque week end, les mécontents qui étaient jadis une poignée, mais qui s’agrandissent de jour, se rencontrent dans un jardin aux environs de Niamey, autour des méchouis et des fraiches, pour peaufiner leur stratégie d’opposants au sein du parti.

Les nombreuses fautes commises par Seini Oumarou dans la gestion de l’alliance et sa nonchalance donnent des arguments à ses opposants. On lui reproche de ne faire qu’à sa tête et de ne promouvoir que les gens de son clan.

Aux dernières nouvelles, Seini Oumarou et Mme sont depuis un mois en Europe où avec les frais du contribuable nigérien, Madame s’adonne à une cure de jouvence et de santé.