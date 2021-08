Bizarrerie …. à l’Inspection Générale d’Etat

Share on Twitter

Il y a tout juste 72h, Tamtaminfo publiait un article intitulé “Présidence de la République : les inspecteurs généraux d’Etat limogés”.

Un article salué par l’opinion d’autant plus qu’il touchait du doigt l’attente du peuple nigérien en soulignant que la lutte contre la corruption et les infractions assimilées requiert des structures adaptées et aptes à mener cette lutte sans état d’âme.

Il en est de même de la réforme de l’Inspection Générale d’Etat, afin qu’elle puisse incarner la rigueur, l’impartialité et être dotée d’un personnel intègre et compétent.

À la plus grande surprise de l’opinion, aux termes d’un nouveau décret supposé être signé par le Président de la République circulant sur les réseaux sociaux, un des limogés est nommé à nouveau Inspecteur Général d’Etat à la Présidence de la République, le même jour où les quinze (15) Inspecteurs Généraux ont été limogés, c’est-à-dire le 12 août 2021.

D’ailleurs le décret du limogeage porte le N°2021 – 681/PRN et celui qui consacrerait la nomination du nouvel Inspecteur Général d’Etat porte le N°2021 – 682/PRN à la même date du 12 août 2021.

Le plus surprenant est que, celui qui semble être nommé aux termes de ce décret N°2021 – 682/PRN du 12 août 2021 a été parachuté en 2017 directement Inspecteur Général d’Etat en Chef en violation du décret portant organisations de l’inspection générale d’Etat, donc sans suivre la procédure normale qui voudrait que le chef de l’inspection générale d’Etat soit d’abord nommé inspecteur général d’Etat parmi les inspecteurs généraux d’Etat en exercice et qu’il prête serment avant d’être, ensuite, nommé Inspecteur Général d’Etat en Chef en Conseil des ministres . Malheureusement, Ce Monsieur, en quatre (4) ans d’exercice, n’a jamais prêté serment à la Cour d’Appel alors que des quinze (15) inspecteurs généraux limogés en même temps que lui , treize (13) étaient assermentés.

L’on ose espérer que si ce fameux décret N°2021 – 682/PRN du 12 août 2021 s’avère authentique, ce Monsieur dont la conduite a été, certaines fois, perçue par plusieurs observateurs « comme limite… », prêtera véritablement serment et que la procédure en la matière sera respectée cette fois – ci.

Par Ibrahim Aghali (Contribution Web)