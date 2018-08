BOA Niger, des chiffres et des grincements de dents

Qu’est ce qui se passe à la BOA Niger ? Pourquoi ce remue ménage ? Pourquoi le personnel de cette institution bancaire d’habitude si professionnel et respectueux de l’éthique des banquiers est sorti subitement pour demander le scalp de deux responsables de la BOA ?

Et pourtant, les chiffres sont là, incontestables, la BOA Niger est l’une des premières banques au Niger et elle est bien cotée sur le plan international.

D’après les documents en notre possession, pour le premier trimestre de l’année en cours, par exemple, son bénéfice a affiché une progression de 9,8% pour s’élever à 2,239 milliards de FCFA contre 2,039 milliards de FCFA au 31 mars 2017. La Bank of Africa (BOA) Niger a réalisé au cours de l’année 2017, un bénéfice de 7,284 milliards FCFA, soit 684,421 millions de plus que l’année 2016. Ce résultat positif est le fruit d’un travail professionnel et d’un management de qualité. En effet, le total bilan de la filiale nigérienne de la BOA au terme de l’exercice 2017, est en hausse.

Il est passé de 286,739 milliards FCFA en 2016 à 294,499 milliards FCFA en 2017.

Malgré les contingences socio-économiques du moment, la BOA Niger fait un travail remarquable.

L’année passée, la BOA Niger a collecté 157,531 milliards FCFA auprès de sa clientèle contre 145,332 milliards FCFA durant l’exercice 2016. Les charges sur les opérations financières se sont établies à 4,065 milliards FCFA en 2017 contre 580,143 millions FCFA en 2016.

Les opérations financières ayant évolué, les intérêts et charges assimilés ont fait de même. Ils sont passés de 6,499 milliards FCFA en 2016 contre 6,884 milliards FCFA en 2017.

La BOA qui est une filiale du groupe marocain BMCE Bank, démontre par ses performances que lorsqu’on agit avec professionnalisme et sens de responsabilité, les résultats sont au bout de l’effort, balayant d’un revers de main, cet esprit défaitiste de certains qui rejettent leur contreperformance à des considérations farfelues et grotesques.

Pour réaliser une telle performance, il a certainement fallu un bon leadership et l’implication d’un personnel aguerri qui croit et adhère aux objectifs assignés à la banque.

C’est pourquoi, nous pensons que ce qui se passe aujourd’hui, c’est-à-dire cette sortie musclée d’une partie du personnel qui reproche entre autres à deux responsables, leur incompétence, leur mépris vis-à-vis de la clientèle et du personnel, leurs comportements sulfureux et anachroniques.

Certains agents de la BOA Niger sont très remontés contre le « climat tendu » qui règne depuis plusieurs mois et qui a conduit à « l’exaspération du personnel sur le comportement des dirigeants de la banque ».

Le Procès Verbal de la réunion qui liste l’essentiel des griefs du personnel contre certains dirigeants de la banque est révélateur du climat malsain qui y règne et doit impérativement interpeller tout un chacun.

Une banque, c’est d’abord la discrétion et le travail bien fait. Etaler ses linges sales dans la rue n’honore ni cette banque ni son personnel.

Il faut qu’il ait un sursaut des uns et des autres, un dépassement de soi pour régler le plus tôt possible cette mésentente qui risque d’avoir des conséquences énormes sur la performance de la Banque.

S’il s’avère vrai que des responsables au plus sommet de la Banque ont commis des impairs ; il faut créer un cadre d’échanges plus discret et efficace urgemment. Mais s’il ne s’agit que de simples règlements des comptes entre individus, la banque doit en tout temps privilégier le dialogue social afin de mieux instaurer un climat social apaisé.