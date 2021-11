Bolloré se prépare à quitter après avoir pillé certains pays africains.

Mr. Vincent Bolloré

Quand nous soutenions à travers nos posts que Bolloré n’est pas une solution au Niger mais plutôt un problème , un goulot d’étranglement , en réactions, nous avions fait l’objet de plusieurs critiques et calomnies de la part de certains de nos compatriotes mal informés sur le phénomène Bolloré.

To ! Regardez maintenant , à l’occasion de chaque hivernage la route dite des rails se transforme en marre sous les regards impuissants des autorités chargées d’entretenir nos infrastructures routières et ferroviaires !

Est-ce que , c’est sérieux de la part de Bolloré , des techniciens , et des responsables politiques qui ont laissé faire ?



Même si c’est du partenariat public privé, le PPP !

Le Partenariat Public Privé ne donne pas droit à construire des rails en violation flagrante des normes internationales connues de tous les ingénieurs des ponts et chaussées !

La problématique qui se pose : est-ce que sa manière de gerer les magasins sous-douanes ,entre autres ,ne fait pas partie des facteurs qui auraient impacté sur la situation des recettes douanières ?



Une évaluation de la gestion des magasins sous-douanes s’impose.

Des mesures conservatoires doivent être prises pour sauvegarder les intérêts du Niger car il semblerait que Bolloré est en train de quitter l’Afrique après avoir bien taiter les mamelles de la vache laitière , bien exploiter les pays africains au profit de son pays , la France. Il s’en va capitaliser les bénéfices réalisés sur le dos de l’Afrique.

Soyons vigilants ! Plus jamais ça en Afrique.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.