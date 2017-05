Bras de fer des syndicats des finances, le témoignage d’un ancien

La grève des agents de la Direction Générale du Trésor de la Comptabilité Publique et ceux de l’administration centrale du ministère des Finances se poursuit : Il m’a été demandé de donner mon point de vue en tant qu’ancien responsable syndical qui a conduit la délégation syndicale des agents du Trésor et de l’administration centrale du ministère des Finances aux Négociations qui ont duré 24 Heures sans interruption jusqu’à l’aboutissement de l’ordonnance relative à l’octroi des remises aux agents du ministère des Finances , dans les années 1996 / 1997 , puis devenue loi N 2003-01 le 2 janvier 2003, accordant les remises aux agents du ministère des Finances , nous avons à l’époque comme principal partenaire le feu, Amadou Mayaki, ministre des Finances et ses principaux collaborateurs …..

Que son âme repose en paix !

Que les âmes des camarades : Adamou Yacouba et de Amadou Mairijia reposent également en paix !

Je voudrai partager avec vous quelques axes de ma réaction à chaud. Les causes de la grève peuvent être interprétées à deux niveaux : une cause immédiate teintée d’une cause des intérêts matériels et moraux des militants et d’une cause des intérêts personnels et sordides.

La cause immédiate serait la non application effective d’un arrêt pris par le conseil d’Etat afin de clarifier la loi portant sur l’attribution des remises aux agents du ministère des Finances et ce , en réponse à la requête du ministre des Finances. Selon les termes de cet arrêt la répartition des remises à tous les agents du ministère des Finances devrait désormais se faire de manière équitable, juste et incitative.

Pour les syndicats ,le ministre des Finances tarde à prendre des dispositions pour se conformer au dit arrêt , ce qui donne un prétexte à certains agents mécontents des dispositions prises par la nouvelle Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sur impulsion du ministre des Finances , afin de combattre la mauvaise pratique de certains agents . Autrement dit les dispositifs mis en place dans le paiement des créances de l’Etat, ne permettent plus à certains agents habitués à recevoir ‘’ les dessous des tables’’ de prospérer, d’où la nostalgie de l’ancien système qui excelle dans les pratiques corruptives.

La défense déguisée de la cause de certains intérêts personnels s’explique par le fait que les intérêts de certains agents indélicats seraient menacés par les mesures d’assainissement prises par le ministre des Finances, ces mesures consisteraient à mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut et à écarter les agents corrompus, indélicats, au profit des agents intègres et sérieux.

C’est entre autres la vraie raison de la grogne, la recherche de l’application de l’arrêt du Conseil d’Etat est un prétexte pour certains ! C’est une bonne chose que certains anciens responsables se réconcilient avec les syndicats qui les ont combattus à un certain moment, qui ont demandé leur départ en les accusant de mauvaise performance et d’une utilisation irrationnelle des ressources publiques .

Le ridicule ne tue pas a-t-on coutume de dire !

Ça fait vraiment sourire ! En outre, certains agents aigris mal intentionnés colportent des mauvaises nouvelles en vue de dénaturer la noble lutte des syndicats et perturber ainsi la cohésion sociale et la bonne marche des services financiers. Apparemment tous les coups sont permis ici ! Pour notre part nous pensons qu’il serait hautement souhaitable de mettre en place un comité paritaire syndicats administration en vue de proposer au ministre des finances un texte consensuel dans le cadre de la répartition des remises.

En effet, l’objectif de l’attribution des remises est incitatif au rendement d’une part et d’autre part, est de permettre aux agents publics d’être à l’abri de la corruption. La répartition des remises doit se faire sur la base d’une note attribuée à chaque agent. Les agents de recouvrement sont récompensés à la hauteur de leurs efforts.

La pratique qui consiste à permettre aux responsables syndicaux de gérer à leur guise les fonds sociaux prélevés sur les remises et ristournes des agents publics, doit être revue et corrigée car elle est source de délits des abus des biens sociaux, la justice a déjà eu à connaitre de certains cas , ce qui n’est pas réjouissant pour les syndicats, l’administration doit prendre ses responsabilités en diligentant une enquête administrative afin de faire la lumière sur certaines zones d’ombre dans la gestion des remises et ristournes et de mettre un terme une fois pour toute à ces pratiques peu orthodoxe de la gestion des remises et ristournes .

La corruption à tous les niveaux, doit être combattue. Nous sommes pour une répartition juste, équitable et incitative des remises, et ristournes, mais à condition de mettre de l’ordre dans la gestion des dites ristournes et remises, accordées aux agents publics.

Il serait souhaitable de faire respecter les principes de séparation de pouvoir entre les services de l’assiette et les services du comptable public du Trésor.

En effet, un agent d’un même service ne peut être chargé d’asseoir l’impôt d’une part et d’autre part être chargé de recouvrer les dits impôts assis par lui .En effet, Les fonctions des ordonnateurs et les fonctions de comptables publics sont incompatibles. La séparation des rôles entre ordonnateurs et comptables publics doit être nette, c’est un principe des Finances publiques. Il serait également souhaitable d’accélérer la procédure d’édition de la nomenclature des recettes publiques afin de permettre aux juges des comptes de bien statuer sur la sincérité des comptes des recettes publiques produits par les ordonnateurs et les comptables publics.

L’installation effective des comptables publics du Trésor auprès des services de l’assiette, des services des douanes, et des régies de recettes non fiscales , pourrait permettre de bien suivre la situation exacte des ressources publiques mobilisées, des restes à recouvrer et de bien produire les comptes de gestions conformément à la règlementation en vigueur.

La lutte syndicale pour être efficace, doit être orientée, entre autres vers la mise en œuvre effective de la réforme des régies financières en vue d’améliorer leur performance à l’instar des autres pays membres de l’UEMOA, ce qui peut impacter significativement sur le taux des remises et la marge de manœuvre de l’Etat, dans l’allocation des ressources publiques aux services sociaux.