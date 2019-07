La main ne peut ni saurait cacher le lever du soleil encore moins n’en empêcher. Le succès époustouflant de la conférence des chefs d’état et de gouvernement de l’union africaine est dû à l’action diplomatique multiforme du président de la république issoufou mahamadou.

Dans cet article, l’ex ministre aichatou bety tire un coup de chapeau à l’artiste.

Aujourd’hui, beaucoup ont compris pourquoi le Président a voyagé, voyage et continuera de voyager. La leçon est désormais comprise et apprise par la plupart d’entre nous et aussi par ses détracteurs.

La mobilisation des ressources tant financières que physiques, l’engouement et l’empathie des partenaires pour le porteur d’une vision fondatrice de L’État moderne ne pourraient ni ne sauraient se faire en restant dans son beau salon, entre quatre murs de son bureau.

Certains l’ont qualifié de Rimbo et de tous les mots. Moi, j’avais de fortes raisons de dire que cet homme politique est exceptionnel, car visionnaire. Je n’ai jamais souffert de ces railleries et de ces allégations viles et basses. Je ne pouvais pas en être blessée. Désormais, la réponse est claire, l’homme a pu se démarquer de tous les autres présidents qui ont eu l’honneur de diriger notre beau pays, le Niger.

Désormais, l’histoire retiendra que c’est bien Président Mahamadou Issoufou qui a su faire faire le saut qualitatif et prospectif pour l’inébranlable développement du Grand Niger, debout au rythme des aspirations de ce peuple qui le mérite.

L’heure de la vérité a sonné et tout le monde semble d’accord pour reconnaître, comme dit l’adage, que la main ne peut ni saurait cacher le lever du soleil, encore moins n’en empêcher ! Félicitations au Président de la République, au Peuple nigérien tout entier. Puisse le succès de l’UA annoncer les grandes réalisations de demain ! Bravo au Président Issoufou.

Dieu bénisse le Niger.

Par Aichatou H. Oumani Bety