Bravo Monsieur le Garde des Sceaux !

En nommant, Monsieur Marou AMADOU au poste de Ministre de la Justice Garde des Sceaux, Porte Parole du Gouvernement…

Son Excellence Monsieur ISSOUFOU Mahamadou voulait tout seulement rendre à César ce qui est à César ! Icône incontestée et incontestable de la lutte pour la sauvegarde de l’Etat de droit et des acquis démocratiques et après un passage honorable à la présidence du Conseil Consultatif National, Monsieur Marou AMADOU est entrain de s’illustrer à travers les reformes voulues par le pouvoir de la 7eme République mais aussi par son pragmatisme.

Du concret en augmentant deux autres chambres au niveau du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey pour non seulement accélérer les procédures mais aussi rapprocher la justice des justiciables. Le voila qui innove, en reconnaissance qu’avant lui et après lui il y’aura d’autres Gardes de Sceaux.

En tout cas c’est le sens qu’il faut donner à la rencontre du 26 juillet 2012, avec tous les anciens ministres de la justice qu’a connu notre pays pour qu’il puisse apporter leurs contributions et prendre activement part aux travaux des états généraux de la justice qui se tiendront incessamment.

Mais tout de même la prudence doit être de mise. Coup de chapeau Monsieur le ministre et bonne continuation.