Bureau politique national du parti AMEN AMIN: Mohamed Mbareck à la porte…

Le bureau politique national du parti AMEN AMIN a tenu, hier, une session extraordinaire de crise pour statuer sur le cas de Mohamed Mbareck. A l’issue de cette rencontre le parti a décidé d’exclure de ses rangs le vice-frondeur Mohamed Mbareck pour «Propagation des fausses informations, tentative de déstabilisation du parti, atteinte à l’unité du parti, comportement déloyal et infamant, espionnage ».

Le parti de l’ex ministre d’Etat Omar Hamidou Tchiana a réaffirmé son appartenance à la MRN. Pour le moment, Mbareck Mohamed n’a pas encore réagit à son exclusion, mais il avait déjà avertit que les conclusions issues de cette session extraordinaire du parti ne l’engageaient pas.

Mohamed Mbareck selon toujours sources ne va pas se laisser compter. Il va bientôt saisir les instances juridiques et animer une conférence de presse pour donner sa version des faits.

Ex député Lumana, Mbareck avait on se souvient eu une vive altercation avec le Ministre Salissou Habi et il s’est illustré par une magistrale morsure qu’il a infligée à Sala Habi.

Va-t-il se servir de ses crocs contre Ladan Tchiana ? Les prochains jours nous édifieront.